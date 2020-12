Nikita Mazepin is in het volgende Formule 1-seizoen een van de twee coureurs van Haas F1. De 21-jarige Rus komt over uit de Formule 2 en debuteert in de koningsklasse van de autosport.

Mazepin is de zoon van een Russische miljardair en rijdt sinds twee jaar in de Formule 2. Daar staat hij momenteel derde in de WK-stand, met alleen het slotweekend in Bahrein nog voor de boeg.

"Nikita heeft zijn potentie dit jaar laten zien met een aantal overwinningen en podiumplaatsen in de Formule 2. Hij heeft zich ontwikkeld tot een volwassen coureur", aldus Haas-teambaas Günther Steiner.

Mazepin, die dit seizoen twee Formule 2-races won, spreekt van een droom die uitkomt. "Ik waardeer het vertrouwen dat het team in mij heeft. Ze geven een jonge coureur de kans en daar ben ik dankbaar voor."

Met de komst van Mazepin is één van de twee beschikbare plekken bij Haas ingevuld. Onlangs werd bekend dat Romain Grosjean en Kevin Magnussen allebei vertrekken bij het Amerikaanse team.

Mogelijk wordt de andere plek ingevuld door Mick Schumacher, de zoon van zevenvoudig Formule 1-kampioen Michael Schumacher. Hij gaat aan de leiding in de Formule 2 en wordt al langer in verband gebracht met Haas.