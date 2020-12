Lewis Hamilton doet komend weekend niet mee aan de Grand Prix van Sakhir in Bahrein. De Mercedes-coureur, die al zeker is van de wereldtitel in de Formule 1, is besmet met het coronavirus.

De 35-jarige Hamilton werd maandag wakker met milde symptomen, waarna hij positief testte op het coronavirus. Vorige week gaven al zijn tests nog een negatief resultaat.

Het is nog niet bekend wie Hamilton vervangt bij Mercedes in de voorlaatste race van het Formule 1-seizoen. Het Duitse topteam laat weten dat op korte termijn bekend wordt wie een duo zal vormen met Valtteri Bottas.

Zijn absentie heeft weinig sportieve gevolgen voor Hamilton, die vorige maand bij de Grand Prix van Turkije al zijn zevende wereldtitel veiligstelde. Bovendien is Mercedes al zeker van het kampioenschap bij de constructeurs.

Mogelijk keert Hamilton volgende week weer terug voor de laatste race van het Formule 1-seizoen in Abu Dhabi, waar hij de laatste twee edities won en in totaal vijf keer de beste was.

Ook Grosjean rijdt GP van Sakhir niet

Hamilton is niet de enige coureur die ontbreekt bij de Grand Prix van Sakhir. Haas F1-coureur Romain Grosjean laat de zestiende race van het seizoen aan zich voorbij gaan na zijn huiveringwekkende crash van afgelopen zondag in Bahrein.

De 34-jarige Fransman, die alleen schade aan zijn handen opliep, wordt bij Haas vervangen door Pietro Fittipaldi. De tien jaar jongere Braziliaan is de kleinzoon van tweevoudig Formule 1-kampioen Emerson Fittipaldi en debuteert in de koningsklasse van de autosport.

De Grand Prix van Sakhir wordt zondag net als de race van afgelopen weekend verreden op het Bahrain International Circuit, al wordt er een andere, kortere lay-out gebruikt. Een ronde gaat over slechts 3,5 kilometer.