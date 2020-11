Romain Grosjean zal waarschijnlijk dinsdag het ziekenhuis mogen verlaten. De coureur van Haas crashte zondag op huiveringwekkende wijze tijdens de Grand Prix van Bahrein.

Haas meldt maandag in een verklaring dat de behandeling van de brandwonden van Grosjean goed verloopt. De Fransman bracht de afgelopen nacht door in het ziekenhuis en zal daar ook de komende nacht blijven.

Teambaas Günther Steiner bezocht Grosjean maandag in het ziekenhuis. Zij bespraken dat de coureur in elk geval komende race niet in actie zal komen.

Grosjean wordt aanstaand weekend bij de GP van Sakhir vervangen door de Braziliaanse debutant Pietro Fittipaldi. Een week later wordt de slotrace in Abu Dhabi verreden.

Deze foto plaatste Grosjean maandag vanuit het ziekenhuis in Bahrein op zijn sociale media.

Grosjean moet vertrekken bij Haas

Enkele weken geleden werd al bekend dat de 34-jarige coureur aan het einde van het seizoen moet vertrekken bij Haas, net als zijn teamgenoot Kevin Magnussen.

Het is nog onbekend wie in 2021 het coureursduo van het team gaan vormen. Steiner wil dat voor het einde van het seizoen bekendmaken.