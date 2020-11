Romain Grosjean wordt komend weekend bij de Grand Prix van Sakhir vervangen door Pietro Fittipaldi, zo heeft Haas F1 maandag bekendgemaakt. De kleinzoon van tweevoudig Formule 1-kampioen Emerson Fittipaldi debuteert daarmee in de hoogste raceklasse.

Grosjean crashte zondag op huiveringwekkende wijze tijdens de Grand Prix van Bahrein. Zijn auto doorboorde een vangrail en de Fransman kwam in een vuurzee terecht, waaruit hij wonderwel wist te ontsnappen.

Het gaat naar omstandigheden goed met Grosjean, die nog wel in het ziekenhuis verblijft. De 34-jarige Fransman heeft vooral wat schade aan zijn handen en is daardoor nog niet in staat om komende zondag alweer te racen.

De 24-jarige Fittipaldi is test- en reservecoureur bij Haas en heeft een verleden in onder meer de Formule V8 3.5-klasse, waarin hij in 2017 de laatste kampioen werd.

"Het was niet moeilijk om voor hem te kiezen", aldus Haas-teambaas Günther Steiner. "Dit is een mooie gelegenheid voor hem. Hij is altijd geduldig geweest en heeft op deze kans gewacht. Ik weet zeker dat hij het goed zal doen."

Fittipaldi dankbaar voor vertrouwen

Fittipaldi benadrukt dat hij vooral blij is dat het goed gaat met Grosjean. "Het zijn geen ideale omstandigheden om mijn eerste kans in de Formule 1 te krijgen, maar ik ben het team enorm dankbaar voor hun vertrouwen", aldus de in Miami geboren Braziliaan.

Zijn opa Emerson Fittipaldi werd wereldkampioen in 1972 en 1974. De inmiddels 73-jarige Braziliaan won veertien Grands Prix en eindigde in totaal 35 keer op het podium.

Ook Emerson Fittipaldi's broer Wilson Fittipaldi (1972, 1973 en 1975) en diens zoon Christian Fittipaldi (1992, 1993 en 1994) kwamen in het verleden in de Formule 1 uit. Pietro Fittipaldi wordt dus het vierde familielid in de koningsklasse van de autosport.

De Grand Prix van Sakhir wordt zondag op een aangepaste versie van het Bahrain International Circuit verreden. Het middengedeelte van de baan wordt weggelaten, wat betekent dat een ronde slechts over 3,5 kilometer gaat.