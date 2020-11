Alle coureurs in de Formule 1 zijn het erover eens dat de halo het leven van Romain Grosjean zondag gered heeft. De beschermring was bij de introductie drie jaar geleden omstreden, maar heeft inmiddels verschillende malen zijn waarde bewezen. Ook deze coureurs bleef dankzij de halo zwaar leed bespaard.

13 mei 2018: Tadasuke Makino

Enkele maanden nadat de halo door de FIA in 2018 verplicht werd gesteld, bewees de titanium beugel voor het eerst duidelijk zijn waarde in de Formule 2.

Op het circuit van Barcelona kwamen de Japanse coureurs Tadasuke Makino en Nirei Fukuzumi met elkaar in botsing. De auto van Fukuzumi schoot daarbij de lucht in, waarna het linker achterwiel met een flinke klap op de halo van Makino landde. Op de vraag of de halo zijn leven gered had, antwoordde Makino: "Ja, dat denk ik wel."

"Toen ik voor het eerst met de halo reed vond ik het niet fijn, omdat het je zicht beperkt. Maar zonder halo had ik vandaag een wiel op mijn helm gekregen."

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet voor een video van het ongeluk van Makino.

26 augustus 2018: Charles Leclerc

Makino was kort na de introductie van de halo zeker niet de enige die sceptisch was. Veel coureurs en autosportliefhebbers waren aanvankelijk geen fan van de beschermring, die het zicht van de coureurs bemoeilijkt. Bovendien werd de halo niet fraai gevonden.

In de Formule 1 was Charles Leclerc de eerste coureur die de voordelen van de halo aan den lijve ervoer. De Monegask, die toen nog bij Sauber reed, raakte bij de start van de Grand Prix van België betrokken bij een crash met Fernando Alonso en Nico Hülkenberg.

De auto van Alonso schoot door de lucht en raakte de halo van Leclerc, die ongedeerd uit kon stappen. "Ik ben nooit een fan van de halo geweest, maar vandaag was ik er erg blij mee", zei Leclerc in een eerste reactie. "Toen ik de schade aan mijn halo zag, wist ik dat ik goed weg ben gekomen. Het had veel erger af kunnen lopen."

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet voor een video van het ongeluk van Leclerc.

31 augustus 2018: Marcus Ericsson

Amper een week nadat Leclerc opgelucht adem kon halen dankzij de halo, was het de beurt aan zijn teamgenoot Marcus Ericsson. De Zweed rolde met zijn Sauber meerdere keren over de kop tijdens een vrije training op het circuit van Monza.

Aan de schade op de halo was te zien dat de beschermring heel wat klappen opving voor Ericsson. "Het was echt een zware crash", zei de coureur. "Het is ongelooflijk hoe veilig de auto's tegenwoordig zijn. Ik voel me goed en ben klaar om morgen weer te racen."

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet voor een video van het ongeluk van Ericsson.

7 september 2019: Alex Peroni

Alex Peroni was in 2019 de volgende coureur die de halo dankbaar mocht zijn. De Australiër vloog tijdens een Formule 3-race op Monza in zijn auto metershoog door de lucht en landde ondersteboven op de bandenstapel.

"Zeker weten", antwoordde Peroni achteraf, op de vraag of de halo zijn leven had gered. "Dat was het eerste dat ik dacht toen ik de herhaling zag."

"Ik landde ondersteboven en ondanks de aanwezigheid van de halo raakte mijn hoofd de bandenstapel. Wie weet wat er zonder de halo gebeurd was?"

Peroni hield alleen een gebroken ruggenwervel aan het zware ongeluk over. Inmiddels rijdt hij alweer in de Formule 3.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet voor een video van het ongeluk van Peroni.

29 november 2020: Romain Grosjean

"Een paar jaar geleden was ik geen voorstander van de halo", zei Romain Grosjean zondagavond in een videoboodschap vanuit zijn ziekenhuisbed in Bahrein. "Nu vind ik dat het de meest geweldige uitvinding ooit in de Formule 1. Anders had ik dit bericht nu niet op kunnen nemen."

De Fransman vloog in de eerste ronde van de Grand Prix keihard de vangrail in. Zijn auto brak in tweeën en vatte vlam. Ondanks de zware klap bleef Grosjean vrijwel ongedeerd en kon binnen twintig seconden zelf het brandende wrak uit klimmen. De coureur van Haas heeft alleen brandwonden aan zijn handen en enkels.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet voor een video van het ongeluk van Grosjean.