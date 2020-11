Red Bull Racing-teambaas Christian Horner roemde zondag het "volwassen" optreden van Alexander Albon, die in Bahrein naar de derde plaats reed. Het team heeft desondanks geen haast om bekend te maken wie volgend jaar de teamgenoot van Max Verstappen wordt.

Als Red Bull besluit niet door te gaan met Albon, dan zijn de er­va­re­nere Sergio Pérez en Nico Hülkenberg de grootste kanshebbers op het stoeltje. "Maar ik heb steeds gezegd dat het onze eerste prioriteit is om Alex een echte kans te geven", zei Horner in Bahrein tegen Sky Sports.

"Hij boekt nog steeds progressie, in deze race reed hij erg volwassen. We hebben dan ook geen haast om een keuze te maken."

Vrijdag crashte Albon nog tijdens een training, maar daar had de Thai zondag geen last meer van. Hij reed naar de tweede podiumplaats in zijn carrière. Verstappen werd tweede achter winnaar Lewis Hamilton, waardoor Red Bull zijn eerste dubbele podium sinds 2017 pakte.

"Zeker na de crash van vrijdag heeft Albon het heel goed gedaan", oordeelde Horner. "Hij reed een sterke race en heeft goed werk voor het team verricht."

Red Bull-teambaas Christian Horner. (Foto: Pro Shots)

Albon beseft dat hij geluk had met uitvalbeurt Pérez

Albon dankte zijn podiumplaats voornamelijk aan de late uitvalbeurt van Pérez, uitgerekend zijn voornaamste rivaal om het stoeltje naast Verstappen. Met nog drie rondes te gaan, plofte de motor van de coureur van Racing Point.

"Natuurlijk had ik een portie geluk", blikte Albon terug op de website van zijn team. "Sergio reed een goede race, maar ik was op de juiste plek toen het voor hem misging."

De 24-jarige coureur kijkt al uit naar komend weekend, als er op een andere lay-out van hetzelfde circuit wordt geracet. "Het circuit is grotendeels hetzelfde, dus hopelijk wordt het resultaat ook vergelijkbaar."

'Pérez heeft geen andere opties

Horner benadrukte dat Albon goed zal moeten blijven presteren om aanspraak te maken op zijn plek. "Sergio Pérez heeft geen andere opties, dus we kunnen de laatste races afwachten", zei de teambaas.

"Vergeet niet dat Pérez in de Formule 2 al eens in mijn team heeft gereden", doelde Horner op het jaar 2009, toen de Mexicaan voor het door hem opgerichte team Arden reed. "Hij is een erg sterke coureur."