Romain Grosjean heeft geen breuken overgehouden aan zijn huiveringwekkende crash tijdens de Grand Prix van Bahrein. De coureur is de halo op zijn auto erg dankbaar.

Met een filmpje op Instagram liet Grosjean zondagavond weten dat het naar omstandigheden goed met hem gaat. Op de video is te zien dat alle vingers van de Fransman in het verband zitten en dat zijn wenkbrauwen door de vuurzee zijn weggeschroeid.

"Hallo allemaal, ik wil zeggen dat ik een soort van oké ben", begint de 34-jarige coureur zijn videoboodschap. "Bedankt voor alle berichten."

Grosjean knalde zondag in de eerste ronde hard in de vangrail, waarna zijn auto in tweeën brak en vlam vatte. De Fransman zat zo'n twintig seconden in het brandende autowrak, voordat hij er op eigen kracht uit kon klimmen.

Screenshot van de video van Grosjean vanuit het ziekenhuis. (Beeld: Instagram)

Grosjean was vroeger geen voorstander van halo

Het was de zwaarste crash in jaren in de Formule 1, waarbij Grosjean van geluk mocht spreken dat hij er alleen met wat brandwonden van afkwam. Uit voorzorg blijft hij in de nacht van zondag op maandag in het ziekenhuis.

"Een paar jaar geleden was ik geen voorstander van de halo", zegt Grosjean over de beschermring boven de cockpit die in 2018 verplicht werd gesteld.

Grosjean beseft dat het ongeluk zonder halo hoogstwaarschijnlijk heel anders was afgelopen. "Nu vind ik dat het de meest geweldige uitvinding ooit in de Formule 1. Anders had ik dit bericht nu niet op kunnen nemen."

Grosjean is medische staf dankbaar

Marshals langs de baan en de medische auto waren direct na de crash van Grosjean ter plaatse om hem te helpen. "Ik wil de medische staf op het circuit en in het ziekenhuis bedanken", zei Grosjean.

Er staan dit seizoen nog twee races op het programma, op 6 december opnieuw in Bahrein en een week later in Abu Dhabi. Het is nog onduidelijk of Grosjean, die aan het eind van het seizoen moet vertrekken bij Haas, aan die race(s) kan deelnemen.

"Hopelijk kan ik jullie snel weer wat berichten sturen om te vertellen hoe het met me gaat", zei Grosjean, doelend op zijn in verband ingepakte vingers.