Daniel Ricciardo walgt van de manier waarop de Formule 1 zondag omging met het huiveringwekkende ongeluk van Romain Grosjean. De Australiër vond dat er "entertainment" van de crash werd gemaakt.

"Ik wil het niet over de race hebben, ik wil alleen mijn afschuw en teleurstelling uiten over de Formule 1", zei de coureur van Renault tegen Ziggo Sport. "En dan doel ik op de manier waarop het incident met Grosjean steeds maar weer herhaald werd."

Grosjean knalde in de eerste ronde keihard de vangrail in, waarna zijn auto in tweeën brak en vlam vatte. De Fransman kon na enkele seconden zelf uit zijn brandende auto ontsnappen.

Aanvankelijk zond de Formule 1 geen beelden van het ongeluk uit. Nadat Grosjean met ondersteuning van medisch personeel naar een ambulance was gelopen, werd de crash wel aan de televisiekijkers getoond.

Race lag bijna anderhalf uur stil

Na het ongeluk lag de Grand Prix bijna anderhalf uur stil. In die tijd werden de beelden tot grote onvrede van Ricciardo keer op keer herhaald.

"Het was respectloos. Er had aan zijn familie en die van de andere coureurs gedacht moeten worden", zei Ricciardo. "Wij moesten een uur later weer gaan racen. Elke keer als we naar de tv keken, zagen we een vuurbal en een auto die doormidden was."

"Die beelden hadden ze beter voor morgen kunnen bewaren, dat had vandaag niet gehoeven", zei Ricciardo "Ik vond het entertainment. Het was walgelijk, ze speelden met onze emoties."

Ricciardo sprak de hoop uit dat andere coureurs ook in opstand zouden komen tegen de manier waarop de Formule 1 omging met de crash. "Het zou me verbazen als we er niet allemaal zo over denken", zei hij.

Vettel begrijpt niet waarom vangrail het begaf

Ook andere coureurs spraken na afloop vooral over de crash van Grosjean. Sebastian Vettel verbaasde zich over de vangrail waar Grosjean tegenaan reed. Het chassis bleef vastzitten in de vangrail, waarna het achterste deel van de auto afbrak.

"Ik heb nog niet veel naar de beelden gekeken, omdat ik er niet graag naar kijk", zei de Duitser van Ferrari tegen Motorsport. "Maar om eerlijk te zijn begrijp ik niet dat de vangrail het zo kon begeven."

"Een auto zou niet zo snel in de brand moeten kunnen vliegen. Het is maar goed dat de huidige Formule 1-auto's zo veilig zijn, dat was in het verleden wel anders", zei Vettel.

"Er zijn veel voorzorgsmaatregelen zodat een auto niet snel in brand kan vliegen en toch gebeurde het. Maar het belangrijkste is dat hij er levend uit gekomen is."

De FIA kondigde direct aan dat er een onderzoek komt naar het incident.

Het voorste deel van het chassis van Grosjeans auto kwam vast te zitten in de vangrail. (Foto: Pro Shots)