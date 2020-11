Max Verstappen was zondag niet al te blij na zijn tweede plaats in de Grand Prix van Bahrein. De strategie van Red Bull Racing had niet goed gewerkt en ook het optreden van Alexander Albon was ondanks diens derde plaats niet goed, vond de Limburger.

"Ik vond dat we vandaag niet scherp waren met de strategie", zei Verstappen tegen Ziggo Sport. "Ik weet niet of we Hamilton anders wel verslagen hadden, maar we hadden het beter moeten doen."

Verstappen baalde allereerst dat zijn team de eerste pitstop pas na die van Hamilton maakte. "Daarmee verloren we zo'n twee seconden. Gelukkig deden de harde banden het verrassend goed en kon ik wat dichter bij komen."

Hoewel Verstappen op dat moment op hardere banden reed dan Hamilton, haalde zijn team hem toch eerder naar binnen voor een tweede bandenwissel. Die pitstop verliep niet vlekkeloos, de Limburger stond ruim vijf seconden stil.

"Ik heb niet goed kunnen zien wat er misging, maar het was wel balen", zei Verstappen, die tien ronden later tot zijn verbazing opnieuw naar binnen werd gehaald. "Een driestopstrategie ging sowieso niet werken, zeker omdat we aan het begin van de race achter de safetycar hadden gereden", baalde de coureur.

'Zo goed deed Albon het niet'

Met de tweede plaats voor Verstappen en een derde plek voor Alexander Albon werd het voor Red Bull toch een succesvol weekend. Het team pakte zijn eerste dubbele podium sinds 2017.

Het is nog onzeker of de al maanden onder vuur liggende Albon volgend jaar nog bij Red Bull rijdt. De Thai bewees zichzelf met de podiumplaats in Bahrein een goede dienst, maar Verstappen zag dat anders.

"Hij reed veertig seconden achter mij, toen de safetycar op het einde de baan op ging. Zo goed was dat dus helemaal niet", oordeelde de Limburger. "Dat mag ik toch gewoon zeggen?"

Albon pakte de derde plaats af van Sergio Pérez, die in de slotfase motorpech kreeg. De teamgenoot van Verstappen stond zondag voor de tweede keer in zijn carrière op het podium en heeft nog twee races om de teamleiding van Red Bull te overtuigen. Volgend weekend wordt er opnieuw geracet in Bahrein, een week later is de slotrace in Abu Dhabi.