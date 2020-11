Winnaar Lewis Hamilton en nummer twee Max Verstappen stonden zondag voor de tiende keer dit seizoen samen op het podium. Toch ging het kort na afloop van de Grand Prix van Bahrein vooral over de huiveringwekkende crash van Romain Grosjean.

"Je ziet wel dat Formule 1-auto's tegenwoordig heel sterk zijn", zei Verstappen later tegen Ziggo Sport. "Eerst was ik geen voorstander van de halo, omdat het er niet mooi uitziet. Maar vandaag heeft de halo Romains leven gered."

Grosjean zat na zijn crash in de eerste ronde circa vijftien seconden vast in zijn brandende auto, voordat hij op eigen kracht kon ontsnappen aan de vlammenzee. De Fransman werd met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de eerste berichten heeft hij alleen brandwonden op handen en voeten.

"Het was heel erg eng", zei Verstappen in een eerste reactie. "We zagen een rode vlag, dat betekent niet meteen dat het slecht is. Maar daarna zagen we ook een hoop vlammen, dat was wél schrikken."

"Heel erg mooi dat hij redelijk in orde is", zei Verstappen. "Ik hoop voor hem dat hij snel herstelt."

Hamilton spreekt van schokkende beelden

Ook Hamilton was enorm opgelucht dat zijn collega er alleen met lichte verwondingen van afkwam. "Het waren schokkende beelden om te zien. Heel angstaanjagend."

De zevenvoudig wereldkampioen vindt dat de buitenwereld de gevaren van de Formule 1 nog wel eens onderschat. "In de auto weet ik dat ik risico neem. Je accepteert de gevaren, maar er kan altijd iets als dit gebeuren."

De auto van Grosjean brak in tweeën en brandde af in de vlammenzee. "We mogen heel dankbaar zijn dat de halo goed werkte, zodat de vangrail zijn hoofd er niet heeft afgehakt. Dit is en blijft een gevaarlijke sport", zei Hamilton. "De Formule 1 heeft geweldig werk verricht door de veiligheid te verbeteren."