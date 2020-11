Lewis Hamilton heeft zondag de Grand Prix van Bahrein gewonnen, voor het Red Bull-duo Max Verstappen en Alexander Albon. De race werd in de beginfase overschaduwd door zware crashes van Romain Grosjean en in mindere mate Lance Stroll.

Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton boekte de 95e zege in zijn carrière. Een trage tweede pitstop van Verstappen voorkwam dat hij het de Merecedes-coureur echt lastig kon maken.

Red Bull pakte wel een dubbel podium. Alexander Albon profiteerde in de slotfase van een uitvalbeurt van Sergio Pérez en eindigde voor de tweede keer in zijn loopbaan op de derde plaats.

Het was voor Red Bull het eerste dubbele podium sinds de GP van Japanin 2017, toen Verstappen tweede werd en toenmalig teamgenoot Daniel Ricciardo de derde plaats pakte.

Een vlammenzee bij de Haas van Romain Grosjean na zijn zware crash in de eerste ronde. (Foto: Pro Shots)

Race ligt ruim uur stil na crash Grosjean

De race werd in de eerste ronde opgeschrikt door een crash van Grosjean, die misschien wel de zwaarste was van de afgelopen jaren in de Formule 1. De Fransman knalde na een touché met Daniil Kvyat keihard de vangrail in, waar zijn bolide in tweeën brak en vlam vatte.

De coureur van Haas zat enkele seconden vast in de vlammenzee, maar kon op eigen kracht ontsnappen. Hij hield alleen brandwonden aan handen en enkel over aan het ongeluk. De race werd voor ruim een uur stilgelegd, zodat de schade kon worden hersteld.

Bij de herstart ging het weer direct mis. De auto van Stroll kwam ondersteboven terecht na een touché met opnieuw Kvyat. De Canadees kon zelf uit zijn gekantelde auto kruipen. De stewards oordeelden dit keer dat de crash Kvyat wel aan te rekenen viel en gaven de Rus een tijdstraf van tien seconden.

De auto van Lance Stroll staat op zijn kop na een crash met Daniil Kvyat. (Foto: Pro Shots)

Bottas valt terug door lekke band

De race werd geneutraliseerd met een safetycar. Toen die verdween, behield Hamilton de leiding voor Verstappen en Sergio Pérez. Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas was bij de eerste start teruggevallen van de tweede naar de vierde plek en liep bij de herstart een lekke band op, waardoor de Fin in de achterhoede belandde.

Hamilton en Verstappen namen snel afstand van de rest van het veld. Toen de Brit na twintig rondes zijn eerste pitstop maakte, reed Verstappen kort aan de leiding.

De Red Bull-coureur liet een ronde later zijn bandenwissel doorvoeren en kwam achter de wereldkampioen weer de baan op. Hij reed op harde banden, terwijl Hamilton mediums had.

Toch ging Verstappen eerder dan Hamilton naar binnen voor zijn tweede pitstop. Die verliep niet helemaal vlekkeloos, de Limburger stond ongeveer vijf seconden stil.

Zo groot was ook ongeveer het gat toen Hamilton een ronde later zijn tweede pitstop had gemaakt. Met zo'n twintig rondes te gaan, had Verstappen de leidende Mercedes steeds in het vizier, maar kon hij niet binnen DRS-afstand komen.

Uitslag GP Bahrein 1. Hamilton (Mercedes) 25 punten

2. Verstappen (Red Bull) 18 punten +1

3. Albon (Red Bull) 15 punten

4. Norris (McLaren) 12 punten

5. Sainz (McLaren) 10 punten

6. Gasly (AlphaTauri) 8 punten

7. Ricciardo (Renault) 6 punten

8. Bottas (Mercedes) 4 punten

9. Ocon (Renault) 2 punten

10. Leclerc (Ferrari) 1 punt

Motorpech voor Pérez met podiumplaats in zicht

Met nog tien ronden te gaan, maakte Verstappen een verrassende derde pitstop, om een extra WK-punt voor de snelste raceronde te kunnen pakken. Verstappen pakte daardoor negentien punten en heeft in de strijd om de tweede plek in het wereldkampioenschap nog twaalf punten achterstand op Bottas.

Racing Point-coureur Pérez leek net als twee weken geleden in Turkije op weg naar een podiumplaats, maar met nog drie rondes te gaan plofte zijn motor. Albon, die zo'n vijf seconden achter de Mexicaan reed, profiteerde door de derde plaats over te nemen.

De race eindigde na de uitvalbeurt achter de safetycar. Volgend weekend wordt op een andere lay-out van hetzelfde circuit in Bahrein de volgende race verreden. Het seizoen wordt op 13 december afgesloten met de GP van Abu Dhabi.