Haas-teambaas Günther Steiner is zondag enorm opgelucht omdat zijn coureur Romain Grosjean een zware crash bij de Grand Prix van Bahrein heeft overleefd. Steiner was de adequaat optredende hulpverleners erg dankbaar.

"Het was een heel heftige crash", zei Steiner tegen het Formule 1-kanaal. "Het ziet ernaar uit dat Romain oké is. Hij gaat uit voorzorg naar het ziekenhuis en lijkt alleen kleine brandwonden aan zijn hand en enkel te hebben."

Kort na de start schoot Grosjean na een touché met Daniil Kvyat de vangrail in. Zijn bolide brak in tweeën en vatte vlam. De Franse coureur zat enkele seconden vast in het brandende wrak en kon er op eigen kracht uitspringen, waarbij hij een schoen verloor.

Direct na de crash waren enkele marshals ter plekke om met brandblussers de vlammen te doven en Grosjean te ondersteunen. Ook de medische auto, die in de eerste ronde achter de auto's rijdt, was snel op de plaats van het ongeluk om Grosjean te redden.

"Ik wil de reddingsmedewerkers bedanken, ze hebben het geweldig gedaan", zei Steiner. "Het was een heel eng ongeluk om te zien. De impact van de klap was heel hoog. Zo'n zware klap heb ik lang niet meer gezien."

Bestuurder medische auto zag in twaalf jaar niet zo'n ongeluk

Alan van der Merwe, die al twaalf jaar de medische auto in de Formule 1 bestuurt, vertelde nog nooit zo'n zware crash te hebben gezien. "We kwamen aanrijden en het duurde even voordat ik kon verwerken wat we aantroffen."

De Zuid-Afrikaan stapte uit zijn auto om Grosjean te redden. "Hij stapte gelukkig zelf al uit, wat geweldig was. De echte opluchting kwam later pas, toen we bij het medisch centrum aankwamen en alles in orde bleek."

Van der Merwe benadrukte de toegenomen veiligheid in de Formule 1. "Alle veiligheidsmaatregelen hebben gewerkt. De halo, de gordels. de brandwerende kleding. Alles was geweldig."

Hamilton enorm opgelucht en dankbaar

Ook wereldkampioen Lewis Hamilton was enorm opgelucht na de crash van zijn collega. "Ik ben zo dankbaar dat Romain het overleefd heeft", twitterde de Brit.

"Het risico dat wij nemen is geen grap. Sommige mensen lijken wel eens te vergeten dat wij ons leven op het spel zetten. Ik wil de FIA bedanken voor de grote stappen die gezet zijn op het gebied van veiligheid, zodat Romain dit ongeluk kan navertellen."