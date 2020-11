Romain Grosjean zal de nacht van zondag op maandag in het ziekenhuis doorbrengen. De Franse coureur van Haas hield geen breuken over aan de zware crash in de Grand Prix van Bahrein.

De 34-jarige Grosjean heeft brandwonden aan beide handen overgehouden aan de huiveringwekkende crash, waar hij in het ziekenhuis aan behandeld zal worden.

De coureur zat zo'n twintig seconden vast in het brandende wrak, voordat hij er zelf uit kon springen. Er waren direct marshals op de plek van het ongeluk om de vlammenzee te blussen.

De Franse coureur liep enkele minuten later ondersteund door twee begeleiders zelf naar een ambulance en werd naar het medisch centrum op het circuit gebracht. Van daaruit ging hij met een helikopter naar het ziekenhuis.

Grosjean plaatste zondagavond dit beeld op Instagram.

Race na ruim een uur weer hervat

De crash ontstond kort na de start; Grosjean stuurde naar rechts en raakte met zijn achterwiel het voorwiel van AlphaTauri-coureur Daniil Kvyat, waarna hij keihard de vangrail in schoot.

De race werd direct stilgelegd en alle overige auto's reden naar de pitstraat. Ruim een uur en een kwartier na de oorspronkelijke start, werd de Grand Prix hervat.

Lewis Hamilton pakte de overwinning, voor Max Verstappen en Alexander Albon.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet voor een video van de crash.