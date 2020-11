Formule 1 路

Goed, we gaan ons maar weer op het racen richten (hoe moeilijk dat ook is). Max Verstappen pakte bij de start de tweede plek, maar het is even onduidelijk of hij die positie bij de herstart ook mag pakken. Normaal gesproken worden de startposities na een rode vlag bepaald aan de tussenstand van een ronde eerder. Dat zou in dit geval de oorspronkelijke startopstelling zijn.