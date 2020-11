Valtteri Bottas houdt geen goed gevoel over aan de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein. De Mercedes-coureur klokte zoals wel vaker dit seizoen de tweede tijd achter teamgenoot Lewis Hamilton, maar hij had er dit keer een stuk meer van verwacht.

"Ik weet niet op welk vlak Lewis sneller was en dat is ook het probleem", zei een teleurgestelde Bottas na de kwalificatie op het Bahrain International Circuit. "Het gevoel was heel erg goed, maar de rondetijd viel aan het einde tegen. Dat is heel erg raar."

De 31-jarige Bottas klokte in Q3 op de mediums een tijd van 1.27,553. Daarmee bleef hij Max Verstappen nog wel voor, maar de Fin kwam tot zijn eigen verbazing niet serieus in de buurt van de tijd van Hamilton (1.27,264).

"Ik kan er nu niet zoveel over zeggen", baalde Bottas. "Ik had niet het idee dat er een probleem was en de ronde zelf voelde ook goed. Er waren hier en daar gewoon wat dingetjes die niet geweldig gingen, maar het positieve is dat we met Mercedes vooraan de startgrid staan."

Lewis Hamilton troefde Valtteri Bottas af in de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein. (Foto: Pro Shots)

Hamilton: 'Ik heb een grenzeloze drang naar perfectie'

Voor de 35-jarige Hamilton was het de 98e keer dat hij poleposition veroverde. De Brit stelde twee weken geleden bij de Grand Prix van Turkije al zijn zevende wereldtitel veilig, maar dat betekent niet dat zijn honger voor de rest van het seizoen gestild is.

"Dat komt door mijn grenzeloze drang naar perfectie", zei Hamilton. "Als je je voet van het gaspedaal haalt, kom je nooit ergens. Ik kan dit weekend wel iets meer relaxen en meer genieten van het racen. Maar de druk blijft immens."

Dat Hamilton in de laatste twee Grands Prix van het seizoen de mijlpaal van honderd polepositions kan bereiken, doet hem verder niet veel. "Ik heb daar nog niet echt over nagedacht. Het is al zo'n ongelooflijk jaar, dat ik alles wat nu nog komt als een bonus zie."

De Grand Prix van Bahrein begint zondag om 15.10 uur. Verstappen begint de race vanaf de derde plek.