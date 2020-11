Terwijl Lewis Hamilton en Mercedes beide wereldtitels van 2020 al te pakken hebben, is er achter de strijd om de dagprijzen een bikkelhard gevecht gaande om tientallen miljoenen: welk team wordt derde in het constructeurskampioenschap en mag flink uit de prijzenpot graaien?

Sergio Pérez (30) moet na 2020 plaatsmaken bij Racing Point, maar hij is zijn gewicht momenteel in goud waard voor zijn team.

De Mexicaan kan de renstal met nog drie races te gaan miljoenen euro's opleveren door de derde plaats voor Racing Point veilig te stellen in het constructeurskampioenschap. Hij pakte in Turkije al een fraaie tweede plek. De vijfde startplaats voor de Grand Prix van Bahrein van zondag levert de Pérez -en daarmee zijn team- opnieuw een uitstekende uitgangspositie op.

Het gevecht om plek drie is nog hartstikke spannend, met vier teams die nog een reëele kans maken.

WK-stand constructeurs 3: Racing Point - 154 punten

4: McLaren - 149 punten

5: Renault - 136 punten

6: Ferrari - 130 punten

De auto's in het middenveld ontlopen elkaar niet veel

De spanning wordt nog verhoogd doordat de subtop elkaar niet veel ontloopt. Vijf teams pasten binnen een seconde, terwijl Pérez zelf een seconde moest toegeven op de snelste tijd van Hamilton. In het zeer competitieve middenveld kan een foutje het verschil maken tussen een vijfde of twaalfde startplek.

Snelste tijd middenveldcoureurs in kwalificatie Bahrein Sergio Peréz (Racing Point): 1.28,322

Daniel Ricciardo (Renault): 1.28,417

Esteban Ocon (Renault): 1.28,419

Pierre Gasly (AlphaTauri): 1.28,448

Lando Norris (McLaren): 1.28,542

Daniil Kvyat (AlphaTauri): 1.28,618

Lance Stroll (Racing Point): 1.28,679

Carlos Sainz (McLaren): 1.28,975

Charles Leclerc (Ferrari): 1.29,137

Sebastian Vettel (Ferrari): 1.29,142

Gebrek aan snelheid of technisch probleem kan miljoenen kosten

Ferrari had zaterdag niet de snelheid in Bahrein, een circuit waar het normaal sterk voor de dag komt. Het gebrek aan motorvermogen speelt Sebastian Vettel en Charles Leclerc duidelijk parten. De vastgeslagen achterwielen van Carlos Sainz en de slechte tijd in Q2 van Lance Stroll komen in deze felle strijd ook niet echt lekker uit.

Doordat de teams elkaar zo op de hielen zitten en de auto's elkaar niet veel ontlopen, kan een verrassing doorslaggevend zijn. Met de onverwachte tweede plaats van Pierre Gasly in Brazilië vorig jaar, sprong het team dat toen nog Toro Rosso werd genoemd bijvoorbeeld over Racing Point naar de zesde plaats in de WK-stand. Zulke momenten kunnen miljoenen kosten of opleveren.

De Formule 1 maakt zelf nooit bekend wie hoeveel krijgt uit de prijzenpot, maar het verschil tussen een derde plek en een vijfde plek in de eindstand kan bijvoorbeeld zomaar 25 miljoen euro schelen. Er mag dan in 2021 een budgetplafond zijn van 145 miljoen dollar (122 miljoen euro), dat maakte de miljoenen die de Formule 1 elk jaar uitkeert aan de teams niet minder belangrijk.

Het jaarsalaris dat Sebastian Vettel volgend seizoen bij Racing Point (dan Aston Martin) opstrijkt, valt bijvoorbeeld al buiten deze beperking en bedraagt naar verluidt 15 miljoen euro. Daar kan zijn voorganger Perez nu met zijn goede resultaten een flinke bijdrage aan leveren.

Sergio Pérez blokkeert een wiel op het technische circuit van Bahrein (Foto: ANP)

Coureurs presteren niet gelijkwaardig bij meeste teams in het middenveld

AlphaTauri moet ondanks de zege van Gasly in Italië dit jaar genoegen nemen met plaats zeven. Dat komt niet zozeer door de Fransman, maar vooral door zijn teamgenoot Daniil Kvyat, die met 26 punten (Gasly heeft er 63) de slechtst scorende coureur is in het middenveld. De Rus kijkt ook tegen een flinke achterstand aan in het onderlinge kwalificatieduel met Gasly (13-2 voor de Fransman).



Kijkend naar het verdere middenveld, dan speelt het probleem van AlphaTauri ook bij andere teams. Alleen bij McLaren gaan de coureurs gelijk op.

Racing Point Sergio Pérez: 100 punten

Lance Stroll: 59 punten

Kwalificatieduel: 9-3 voor Pérez

McLaren Carlos Sainz: 75 punten

Lando Norris: 74 punten

Kwalificatieduel: 8-7 voor Norris

Renault Daniel Ricciardo: 96 punten

Esteban Ocon: 40 punten

Kwalificatieduel: 14-1 voor Ricciardo

Ferrari Charles Leclerc: 97 punten

Sebastian Vettel: 33 punten

Kwalificatieduel: 11-4 voor Leclerc

Pérez kan trots zijn op prestaties

Drie van de vier teams varen dus in hoge mate op de prestaties van één van hun twee rijders. Daaruit zou je kunnen concluderen dat McLaren misschien hoger staat dan de snelheid van hun auto rechtvaardigt en dat ze een goeie vervanger hebben aan Daniel Ricciardo voor de vertrekkende Sainz. Diezelfde Sainz kan bij Ferrari aan de bak tegen Leclerc, die dit seizoen alles uit de zeer matige SF1000 weet te persen.

Maar vooral Pérez valt op: Hij ontbrak nota bene twee races door een coronabesmetting, maar bezet desondanks een fraaie vierde plaats in het coureurskampioenschap. De Mexicaan finishte elke GP in de punten (alleen Hamilton deed hetzelfde) en gaat Racing Point met zijn huidige topvorm waarschijnlijk wel de derde plaats bij de constructeurs bezorgen.

Dat is iets waar zijn team - dat dit jaar met een gewaagde Mercedes-kopie op de proppen kwam -, maar vooral ook Pérez zelf trots op kan zijn. Het maakt zijn waarschijnlijke gedwongen vertrek uit de koningsklasse alleen maar wranger. Tenzij Red Bull genoeg heeft van Alexander Albon en de ervaren Mexicaan alsnog een reddingsboei toewerpt.

De Grand Prix van Bahrein begint zondag om 15.10 uur.