Max Verstappen is redelijk tevreden met zijn kwalificatie zaterdag voor de Grand Prix van Bahrein. De Nederlander van Red Bull Racing moest achter de Mercedessen genoegen nemen met de derde plaats.

"Mijn ronde in Q3 was behoorlijk snel. Ik miste achter wat grip, maar dat heeft me weinig tijd gekost. Het was op zich een goede kwalificatie", zei Verstappen na afloop op het Bahrain International Circuit.

Verstappen klokte 1.27,678 en was daarmee niet veel langzamer dan polesitter Lewis Hamilton (1.27,264) en nummer twee Valtteri Bottas (1.27,553). Hij was eerder op zaterdag nog wel de snelste in de derde vrije training.

"We zullen zien hoe het morgen gaat in de race. Het is moeilijk te zeggen of we Mercedes kunnen volgen. Ze hebben vandaag snelheid gevonden, maar deze baan is zwaar voor de banden", aldus Verstappen.

"We hebben verschillende banden over waarmee we nog wat kunnen proberen, dus wie weet wat er allemaal kan gebeuren. Ik zal proberen dicht bij ze te blijven, maar dat gaat natuurlijk niet makkelijk worden."

De race begint zondag om 15.10 uur. Vorig jaar werd Verstappen vierde achter Hamilton, Bottas en Charles Leclerc. De Ferrari-coureur zal dit jaar van ver moeten komen, want hij kwalificeerde zich slechts als twaalfde.