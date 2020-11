Max Verstappen begint zondag in derde positie aan de Grand Prix van Bahrein. De Red Bull Racing-coureur moest in de kwalificatie van zaterdag alleen beide Mercedessen voor zich dulden, die zoals zo vaak dit seizoen de voorste startrij bezetten.

Verstappen kwam in Q3 van de kwalificatie op de zachte band tot een tijd van 1.27,678. Lewis Hamilton pakte voor de 98e keer in zijn loopbaan poleposition (1.27,264) en zijn Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas klokte 1.27,553.

Na de eerste run van Q3 gaf Verstappen als nummer twee slechts een tiende toe op Hamilton. Tijdens de laatste run werd dat verschil wat groter en werd de Nederlander nog voorbijgestoken door Bottas. De drie coureurs bleven als enigen onder de 1.28 en starten zondag alle drie op mediums.

Achter Verstappen, die over de boordradio zei niet ontevreden te zijn met het resultaat, bestaat de top tien uit Alexander Albon, Sergio Pérez, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Lando Norris en Daniil Kvyat.

Top 10 kwalificatie GP Bahrein 1. Lewis Hamilton - 1.27,264

2. Valtteri Bottas - 1.27,553

3. Max Verstappen - 1.27,678

4. Alexander Albon - 1.28,274

5. Sergio Pérez - 1.28,3322

6. Daniel Ricciardo - 1.28,417

7. Esteban Ocon - 1.28,419

8. Pierre Gasly - 1.28,448

9. Lando Norris - 1.28,542

10. Daniil Kvyat - 1.28,618

Rode vlag in Q2 na spin Sainz

De laatste sessie van de kwalificatie werd niet gehaald door Ferrari-rijders Sebastian Vettel en Charles Leclerc en ook niet door Lance Stroll, George Russell en Carlos Sainz, die allemaal strandden in Q2. De sessie lag even stil na een spin van Sainz, die zijn auto niet meer aan de praat kreeg en geen tijd kon neerzetten.

Eerder op zaterdag was Verstappen nog de snelste in de afsluitende vrije training, waarin de omstandigheden - het was nog licht en de temperatuur lag hoger - anders waren dan in de kwalificatie.

De Grand Prix van Bahrein begint zondag om 15.10 uur. Vorig jaar werd Verstappen vierde achter Hamilton, Bottas en Leclerc.