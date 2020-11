Er heerst grote ontevredenheid onder de Formule 1-coureurs over de banden die Pirelli voor 2021 heeft ontwikkeld. Onder anderen Lewis Hamilton en Sebastian Vettel snappen weinig van de keuzes van de fabrikant.

Pirelli hield ook dit jaar vast aan de band van 2018 en besloot dat het volgend jaar tijd is voor vernieuwing. De coureurs reden vrijdag in de eerste twee trainingen voor de Grand Prix van Bahrein een aantal rondes met de nieuwe banden, die breder en zwaarder zijn.

"Pirelli heeft twee jaar de tijd gehad om een betere band te ontwikkelen. We krijgen nu een band die drie kilo zwaarder is en per ronde een seconde langzamer is", zei Hamilton na de trainingen op het Bahrain International Circuit.

"Ik weet dat het voor de fans geen verschil maakt, maar we werken met toptechnologie en gaan er na twee jaar ontwikkeling op achteruit. De banden voelen niet goed. Als dit het beste is wat ze te bieden hebben, blijf ik liever op de oude banden rijden."

Ferrari-rijder Vettel was het met Hamilton eens. "Dit is zeker geen verbetering", zei hij. "Ik hoop niet dat we deze banden nog terugzien, want ze zijn veel slechter dan de banden waar we nu op racen."

Pirelli niet van plan om besluit terug te draaien

Ondanks de felle kritiek van de coureurs is Pirelli van plan om de invoering van de nieuwe banden door te zetten. Pirelli-baas Mario Isola verbaast zich deels over de negatieve reacties.

"We hebben de band in overleg met de teams en de FIA geïntroduceerd, hebben onze redenen gegeven en kregen steun. En de teams hebben de mogelijkheid om data te verzamelen", zegt de Italiaan tegen Motorsport.com.

"Er is daarom volgens mij geen reden om nog terug te grijpen op de oude band. Er is altijd wel discussie als we iets nieuws introduceren. Er is een soort natuurlijke weerstand tegen verandering in de Formule 1. Dat hoort erbij."

Zaterdag staat om 12.00 uur de derde vrije training op het programma in Bahrein, waarbij het nieuwe prototype niet zal worden gebruikt. Om 15.00 uur volgt de kwalificatie. De race is zondag om 15.10 uur.