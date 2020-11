Alexander Albon bewees zichzelf vrijdag opnieuw een slechte dienst in zijn poging om zijn stoeltje bij Red Bull te behouden. Teambaas Christian Horner baalt van de crash van de Thai tijdens de tweede training in Bahrein.

"Hopelijk kan hij deze crash snel achter zich laten. Want twee weken geleden in Istanboel en eerder vandaag deed hij het beter en beter", zegt Horner tegen Motorsport.

"Zijn feedback over de auto kwam erg overeen met die van Max Verstappen. Doordat hij nu niet op de mediumbanden heeft kunnen rijden, heeft hij wel een achterstand. Maar hopelijk gaat het morgen wat beter."

Albon verloor halverwege de tweede training bij het uitkomen van een bocht de controle over zijn Red Bull en schoot hard de muur in. Hij kon het wrak van zijn auto op eigen kracht verlaten, maar de sessie moest wel worden stilgelegd met een rode vlag, zodat de brokstukken van de auto konden worden opgeruimd.

"De motor was gelukkig nog oké", constateerde Horner opgelucht. "Maar verder is er veel kapot, de monteurs zullen hard moeten werken vannacht."

Albon verrast door gebrek aan grip

De 24-jarige Albon knokt in de laatste races van het seizoen om zijn plek bij Red Bull. De teamleiding liet eerder weten te overwegen om volgend jaar een ervaren coureur naast Verstappen te gaan zetten, maar ook dat Albon nog de kans krijgt zich te bewijzen.

"Het was iets dat ik had kunnen voorkomen", zei Albon schuldbewust over zijn crash. "Ik was verrast door het gebrek aan grip. Ik hield een beetje in, maar helaas niet voldoende."

"Als je met een wiel op de baan rijdt en met de andere ernaast, dan kan zoiets gebeuren. Dit soort crashes is nooit leuk, maar ik ben in orde."

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet voor een video van de crash van Albon

Verstappen niet verrast dat Mercedes sneller is

Met een zevende en een tiende tijd kon Albon niet echt indruk maken in de eerste twee trainingen. Verstappen deed het met een zesde en tweede tijd beduidend beter.

De Limburger sprak van een "positieve vrijdag" op zijn eigen website. "In de eerste training hebben wat dingen getest op de auto die niet echt deden wat we wilden. Maar de tweede vrije training ging wel oké."

"Je kunt zien dat Mercedes nog steeds sneller is, maar dat is geen verrassing. Wij moeten ons gaan focussen om een betere balans in de auto te vinden en daarna focussen op de race, omdat de banden hier erg tricky zijn. Er is veel slijtage ronde na ronde", zei Verstappen.