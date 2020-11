Max Verstappen heeft vrijdag tijdens de chaotische tweede vrije training voor de Grand Prix van Bahrein de tweede tijd neergezet. De sessie werd enige tijd stilgelegd door een stevige crash van Alexander Albon.

Verstappen kwam op mediumbanden tot een snelste tijd van 1.29,318. De Red Bull-coureur moest alleen Lewis Hamilton, die op zachte banden 1.28,971 klokte, voor zich dulden.

De 23-jarige Verstappen, die zich in de eerste training tevreden moest stellen met de zesde tijd, was slechts achttien duizendsten sneller dan Valtteri Bottas, die op softs de derde tijd liet noteren. Ook Sergio Pérez en Daniel Ricciardo nestelden zich in de top vijf.

Ferrari-coureurs Sebastian Vettel en Charles Leclerc wisten zich niet bij de eerste tien te voegen. Vettel moest genoegen nemen met de twaalfde tijd en Leclerc met de veertiende tijd.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om de crash van Alexander Albon te bekijken.

Albon schiet hard van de baan

Albon schoot ruim veertig minuten voor het einde van de training hard van de baan. De teamgenoot van Verstappen ging wijd bij het opkomen van het rechte stuk en verloor de macht over zijn RB16. Albon liet snel weten dat hij in orde was.

Nadat de training tien minuten later werd hervat, moest de sessie opnieuw worden stilgelegd vanwege een loslopende hond op het Bahrain International Circuit in Sakhir. De hond liep na enkele minuten van de baan, waardoor de coureurs weer in actie konden komen.

Zaterdag staan de derde training (12.00 uur) en de kwalificatie (15.00 uur) op het programma. De Grand Prix van Bahrein gaat zondag om 15.10 uur van start.