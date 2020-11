Max Verstappen heeft vrijdag de zesde tijd neergezet tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Bahrein. Mercedes-rijders Lewis Hamilton en Valtteri Bottas waren veruit het snelst op het Bahrain International Circuit.

Verstappen kwam op de zachte band tot een snelste tijd van 1.30,294. Hamilton (1.29,033) en Bottas (1.29,482) reden op de mediumband en waren de enigen die onder de anderhalve minuut bleven.

Achter de Mercedessen waren ook Sergio Pérez, Carlos Sainz en Pierre Gasly iets sneller dan Verstappen, die iets eerder naar binnen ging vanwege wat schade aan zijn auto na een spin.

De eerste resultaten in Bahrein zeggen nog weinig, omdat de omstandigheden later dit weekend anders zullen zijn. De derde vrije training, de kwalificatie en de race worden op een later tijdstip verreden, wat betekent dat er bij kunstlicht en onder flink lagere temperaturen wordt geracet.

Bovendien is er een kans dat het later dit weekend gaat regenen. Tijdens de eerste vrije training was de hemel al dreigend, maar bleef het op enkele druppels na droog.

De tweede vrije training begint vrijdag om 16.00 uur, waarna zaterdag de derde training (12.00 uur) en de kwalificatie (15.00 uur) volgen. De Grand Prix van Bahrein is zondag om 15.10 uur.