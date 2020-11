Formule 1 ·

Albon (S) 1.30,426 Hamilton (P) 1.30,503 Verstappen (S) 1.30,552 Grosjean (S) 1.30,832 Kvyat (S) 1.31,020

- Verstappen klokt in zijn eerste getimede ronde op de zachte band de derde tijd. Zijn teamgenoot Alexander Albon is op datzelfde rubber voorlopig het snelst. Voor wat het waard is, de stand: