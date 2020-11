Max Verstappen begint dit weekend met lage verwachtingen aan de Grand Prix van Bahrein. De Nederlander stond nog nooit op het podium van het Bahrain International Circuit.

"Een kans is er altijd, maar meestal hebben we hier niet echt een kans om te winnen", zei de 22-jarige Verstappen, die vorig jaar met een vierde plek zijn beste resultaat boekte in Sakhir, donderdag tijdens een persconferentie.

"We hebben nog steeds een achterstand ten opzichte van Mercedes, al hebben we ook een aantal nieuwe onderdelen getest en die resultaten zagen er goed uit. In de eerste race van dit jaar was al duidelijk dat we er te ver achter zaten. Het is heel lastig om erachter te komen waar dat precies aan ligt."

Lewis Hamilton stelde twee weken geleden bij de Grand Prix van Turkije de wereldtitel veilig. Verstappen staat derde in het kampioenschap en heeft met nog drie races te gaan een achterstand van 27 punten op nummer twee Valtteri Bottas.

"Het maakt me niet zo veel uit of ik tweede of derde word", vervolgde Verstappen. "Het is vooral belangrijk dat we het seizoen op een goede manier afsluiten."

Alexander Albon hoopt nog steeds op contractverlenging bij Red Bull Racing. (Foto: Pro Shots)

Albon hoopt nog steeds op langer verblijf bij Red Bull

Tijdens diezelfde persconferentie kreeg Verstappens teamgenoot Alexander Albon vooral vragen over zijn toekomst. Het contract van de Britse Thai, die dit seizoen weinig indruk heeft gemaakt, loopt aan het eind van het jaar af.

De Red Bull-leiding liet vorige maand weten dat de prestaties van Albon moesten verbeteren als hij nog in aanmerking wilde komen voor contractverlenging, maar die prestaties bleven uit.

"Ik ben er niet te veel mee bezig en focus me vooral op de laatste drie races", aldus Albon. "Natuurlijk heb ik een plan B, maar ik wil voor plan A kunnen gaan. En dat is bij Red Bull blijven."

Het Grand Prix-weekend in Bahrein begint vrijdag om 12.00 uur met de eerste vrije training. De race wordt zondag om 15.10 uur verreden.