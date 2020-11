Dit weekend staat in Sakhir de Grand Prix van Bahrein op het programma. Michiel Severin, meteoroloog bij Weerplaza, praat je bij over de weersverwachting in de oliestaat.

De Formule 1-coureurs hebben in Bahrein nog nooit met regen te maken gehad, maar daar is vrijdag al verandering in gekomen. Op de eerste ochtend van het Grand Prix-weekend heeft het een aantal uur geregend. Eerst ging het om wat licht gespetter, later nam de regen toe.

Verder landinwaarts boven het Arabisch schiereiland kwamen wat stevigere buien voor en deze trokken deels ook richting de eilandstaat. De Bahreinse weerdienst verwachtte ook onweer, maar dat bleef uit.

Tijdens de trainingen bleven de buien beperkt tot wat gespetter. De coureurs hoefden geen regenbanden te gebruiken.

Ook in het weekend is er kans op buien, maar deze is wel kleiner dan op vrijdag. De temperatuur ligt rond de 25 graden en de luchtvochtigheid is erg hoog.

Dit bericht wordt zaterdag geüpdatet.

