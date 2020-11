Dit weekend staat in Sakhir de Grand Prix van Bahrein op het programma. Alfred Snoek, meteoroloog bij Weerplaza, praat je bij over de weersverwachting in de oliestaat.

De Formule 1-coureurs hebben in Bahrein nog nooit met regen te maken gehad, maar daar zou dit weekend weleens verandering in kunnen komen. Vrijdag wordt een dag met veel bewolking en in de loop van de dag is er kans op een bui.

Zaterdag is er eveneens kans op een bui, met name voorafgaand aan de kwalificatie. De verwachting is dat het zondag wel droog blijft, maar die voorspelling is op dit moment nog onzeker.

De temperatuur ligt rond de 25 graden en de luchtvochtigheid is erg hoog. De wind speelt dit weekend geen rol van betekenis.

*Dit bericht wordt zaterdag geüpdatet.

Bekijk hier de actuele buienradar van Bahrein