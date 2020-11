De wereldtitel is dit Formule 1-seizoen al vergeven, maar er worden nog drie Grands Prix verreden. Een overzicht van wat er nog op het spel staat in de koningsklasse van de autosport.

Het gevecht achter 'de grote drie'

Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Max Verstappen lijken dit jaar in een andere raceklasse te acteren, maar achter 'de grote drie' speelt zich een bloedstollende strijd om de vierde plaats af. Sergio Pérez (100 punten), Charles Leclerc (97 punten) en Daniel Ricciardo (96 punten) doen nauwelijks voor elkaar onder en gaan in de resterende drie races uitmaken wie zich best of the rest mag noemen.

De strijd om de vierde plek 4. Sergio Pérez - 100 punten

5. Charles Leclec - 97 punten

6. Daniel Ricciardo - 96 punten

Miljoenen voor het grijpen bij constructeurs

Het prijzengeld in de Formule 1 wordt niet uitbetaald aan de hand van het rijderskampioenschap, maar wordt bepaald via het constructeurskampioenschap. De eerste (Mercedes, 504 punten) en tweede plek (Red Bull Racing, 240 punten) zijn vergeven, maar daarachter ligt de strijd nog volledig open.

Racing Point (154 punten) staat vooralsnog derde, maar McLaren (149 punten), Renault (136 punten) en zelfs het geplaagde Ferrari (130 punten) staan daar niet ver achter. Een derde plaats levert een team zo'n 36 miljoen euro op, terwijl een zesde plek 'slechts' 25 miljoen euro oplevert. Reden genoeg dus voor de coureurs in het middenveld om te knokken voor ieder WK-punt.

De stand in het constructeurskampioenschap 3. Racing Point - 154 punten

4. McLaren - 149 punten

5. Renault - 136 punten

6. Ferrari - 130 punten

Stoeltje beschikbaar bij Red Bull Racing

Veel plekken bij de topteams in de Formule 1 zijn er niet en het komt al helemaal niet vaak voor dat er lange tijd onzekerheid is over een van die plekken. Met zo'n drie maanden te gaan voor de start van het nieuwe seizoen is het nog onduidelijk wie volgend jaar de teamgenoot van Verstappen gaat worden.

Nico Hülkenberg maakte eerder dit jaar met invalbeurten indruk en wordt veelvuldig gelinkt aan de openstaande vacature bij het Oostenrijkse team. De Duitser heeft concurrentie van huidig Red Bull-rijder Alexander Albon en Sergio Pérez.

Albon moet de leiding van het team in de komende Grands Prix zien te overtuigen om hem een langer verblijf te gunnen en ook Pérez kan er met goede resultaten voor zorgen dat Red Bull niet meer om hem heen kan. Hülkenberg zit op het vinkentouw.

Hamilton kan doorgaan met geschiedenis schrijven

Hamilton is hard op weg om - in ieder geval wat de statistieken betreft - de succesvolste Formule 1-coureur aller tijden te worden. Hij brak of evenaarde eerder dit jaar het record van meeste zeges, meeste podiums en meeste wereldtitels en zal die statistieken in de komende races willen aanscherpen.

Dit jaar kan hij nog een keer geschiedenis schrijven. Als Hamilton de komende drie races weet te winnen evenaart hij Michael Schumacher en Sebastian Vettel als coureurs met de meeste overwinningen (dertien) in één seizoen. Mocht hij daarin slagen, dan heeft hij daar minder races (zeventien) de kans voor gehad dan zijn Duitse collega-coureurs.