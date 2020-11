Sportief directeur Jonathan Wheatley van Red Bull Racing moet dit weekend de Grand Prix van Bahrein aan zich voorbij laten gaan. De 53-jarige Brit is positief getest op het coronavirus.

De besmetting van Wheatley kwam aan het licht op de Red Bull-fabriek in Milton Keynes, waar het team van Max Verstappen zich voorbereidde op de laatste drie races van het seizoen. Wheatley zal volgens de richtlijnen tien dagen in isolatie blijven.

Red Bull meldde donderdag dat de taken van Wheatley, die mogelijk volgende week ook de tweede race in Bahrein moet missen, worden verdeeld over verschillende teamleden. Zijn positieve test heeft geen verdere gevolgen voor de samenstelling van het team.

De Formule 1 hanteert sinds de start van het uitgestelde seizoen een strikt testbeleid, waarbij teamleden en coureurs voor, tijdens en na Grands Prix worden getest. Het is de eerste keer dat een teamlid van Red Bull Racing een race vanwege een coronabesmetting moet missen.

De eerste vrije training voor de Grand Prix van Bahrein begint vrijdag om 12.00 uur. De race wordt zondag om 15.10 uur verreden. Na de races in de oliestaat wordt het Formule 1-seizoen op 13 december afgesloten met de Grand Prix van Abu Dhabi. Lewis Hamilton stelde twee weken geleden in Turkije de wereldtitel al veilig.