Volgens een zelf opgelegde deadline moet Red Bull voor eind november besluiten met welke motor het team van Max Verstappen in 2022 aan de start verschijnt. December komt in zicht en er is nog geen witte rook. Wie gaat Honda opvolgen?

2022 lijkt nog ver weg, maar er staat wel degelijk druk op de ketel. Na komend seizoen gaan de regels in de Formule 1 grondig op de schop. De auto's worden flink veranderd en hoe eerder ontwerper Adrian Newey weet welke motor er in zijn creatie komt, hoe beter.

Honda maakte begin oktober bekend na 2021 te stoppen met Formule 1. Dus moest Red Bull zoeken naar een oplossing. De renstal rijdt altijd met externe motorleveranciers, en daarvan zijn er nog drie over in de koningsklasse. Maar die drie opties zijn niet heel waarschijnlijk.

Optie één: grote concurrent Mercedes levert een motor aan Red Bull

Mercedes moet er niet aan denken dat hun sterke krachtbron achter in het potente chassis van Red Bull terugkomt en houdt zich afzijdig. Het idee alleen al dat Lewis Hamilton in 2022 wordt verslagen door Verstappen in een Red Bull-Mercedes bezorgt de directie in Stuttgart hevige koortsdromen. De kans dat die deal ooit van de grond komt is simpelweg erg klein, of liever gezegd: nihil.

Optie twee: Red Bull met motor van 'valsspeler' Ferrari

Ferrari heeft momenteel niet bepaald de sterkste motor van de grid. Dat is het gevolg van 'valsspeelgate' aan het einde van 2019. Nu wordt er in Maranello gewerkt aan een nieuwe krachtbron, maar de ontwikkelingsmogelijkheden zijn beperkt.

De kans dat die nieuwe motor een voltreffer wordt, is niet heel groot. Red Bull zou dus een enorme gok nemen. Nog los van de vraag of Ferrari het wel ziet zitten dat de coureur die ze vorig jaar nog van "valsspelen" beschuldigde met hun product op pad gaat.

Optie drie: terug naar Renault ondanks vechtscheiding in 2017

Renault was jarenlang de vaste leverancier van Red Bull, en deed dat zeer succesvol. Sinds de Formule 1 is overgestapt op hybridemotoren hebben de Fransen het echter moeilijk. Te weinig paardenkrachten, onbetrouwbaar; Verstappen kan er uitgebreid over meepraten.

Recent gaat het met de pk's wel wat beter, dus Renault is niet eens zo'n heel gekke optie. Anderzijds had de scheiding na 2017 niet misstaan in een soapserie. Er is veel oud zeer, dat een spontane hernieuwde vriendschap waarschijnlijk in de weg zit.

Toch kunnen Red Bull en Renault tot elkaar worden veroordeeld: de motorleveranciers zijn contractueel verplicht om een team dat zonder zit motoren te leveren. De uitverkorene is dan de fabrikant met de minste klantenteams. Dat zou momenteel Renault zijn, want dat heeft na dit seizoen helemaal geen klanten meer. McLaren stapt volgend jaar van Renault over naar Mercedes-motoren.

Wie rijdt in 2021 met welke klantenmotor? Mercedes: Aston Martin (huidige Racing Point), Williams, McLaren

Ferrari: Alfa Romeo, Haas

Honda: Red Bull, Alpha Tauri

Renault: Geen klantenteams

Optie vier: doorgaan met de Honda-motor zonder Honda

Duidelijk is dat Red Bull bovenstaand scenario (gedwongen worden om weer bij Renault aan te kloppen) wil voorkomen. Mede daarom werkt Red Bull aan optie vier: het Honda-project zelf voortzetten.

Om dit succesvol te laten zijn, moeten Helmut Marko en Christian Horner nog wel een paar puzzelstukjes op de juiste plek weten te leggen. Red Bull moet eerst Honda zien te overtuigen dat ze hun 'IP' (Intellectual Property), of vrij vertaald: de kennis over hun motoren, afstaan aan Red Bull. Dit lijkt nog de kleinste hobbel op de weg: Honda kan verder niet zo veel met een Formule 1-motor en focust zich helemaal op elektrische aandrijving.



Misschien moet Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz de portemonnee trekken, maar er zal zijn team veel aan gelegen zijn om dit project van de grond te krijgen. Als dat lukt is Red Bull er nog niet, want het heeft zelf niet de knowhow of faciliteiten om motoren te bouwen en ontwikkelen. Er is een externe partner nodig. Daarbij kan worden gedacht aan Cosworth, dat veel ervaring heeft met Formule 1-motoren (zij het niet met de recente techniek).

Ook AVL wordt genoemd voor voortzetting Honda-project

Ook het Oostenrijkse bedrijf AVL wordt veel genoemd. Dat heeft geen ervaring met racerij, maar is een veel groter bedrijf en heeft (waarschijnlijk) wel de kennis in huis van de techniek die de Formule 1 momenteel gebruikt voor de motoren.

Ervan uitgaande dat een goede partner wordt gevonden, komt er nog een laatste probleem om de hoek kijken: In welke mate mogen fabrikanten hun Formule 1-motoren ontwikkelen? Red Bull voorziet het ideale scenario dat er vanaf 2022 een 'engine freeze' is. Dat houdt in dat er helemaal niet meer aan de prestaties van de motoren mag worden gesleuteld.



Op die manier weet Red Bull dat het tot en met 2025 (dan loopt dit motorreglement af) verzekerd is van een capabele krachtbron, zonder dat er bakken met geld aan de ontwikkeling van de motor moeten worden besteed. Red Bull beseft immers wel dat hun 'motorpartner' de autofabrikanten niet bij kan houden als er gewoon wordt doorontwikkeld. Ook deze gesprekken lopen nog.

Ook de Formule 1 zelf heeft belang bij dit project

Het is nu de vraag of en wanneer Marko en Horner hun puzzel weten te voltooien. Dan wordt duidelijk met welke motor Verstappen, die bij Red Bull nog een contract tot eind 2023 heeft, in 2022 aan de start verschijnt. Dat besluit is ook belangrijk voor de toekomst van de Formule 1 als geheel, omdat energydrinkfabrikant Red Bull met Red Bull en AlphaTauri twee teams heeft in de koningsklasse.



Maar de toekomst van Red Bull in de Formule 1 is zeker niet in beton gegoten, vooral niet als het wordt gedwongen te racen met een motor waarmee het niet kan winnen. En een winnende motor is voorlopig niet bepaald binnen handbereik.