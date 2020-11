De op twee na laatste Formule 1-race van het jaar wordt komend weekend verreden. Oud-coureur Robert Doornbos beantwoordt vijf vragen over de Grand Prix van Bahrein.

Max Verstappen stond in Bahrein nog nooit op het podium. Gaat het hem nu wel lukken?

Robert Doornbos: "Het is een echt powercircuit, waar Mercedes normaal gesproken gaat winnen. Volgende week, als er op een andere lay-out van hetzelfde circuit wordt gereden, zijn er nog meer rechte stukken en wordt het helemaal een Mercedes-feestje."

"Verstappen maakt eigenlijk alleen het eerste weekend kans. Volgende week kan het weleens een heel lange race voor hem worden."

Uitslagen Max Verstappen in Bahrein 2015: Uitgevallen (Toro Rosso)

2016: Zesde

2017: Uitgevallen (Red Bull)

2018: Uitgevallen

2019: Vierde (Red Bull)

Lewis Hamilton heeft twee weken geleden de wereldtitel veroverd en Mercedes is al kampioen bij de constructeurs. Waar ga jij de laatste drie races nog op letten?

"Er is een flinke battle gaande om de derde plek in het constructeurskampioenschap, waar liefst vier teams bij betrokken zijn. Dat is voor die renstallen onwijs belangrijk."

"Het gaat om tientallen miljoenen euro's prijzengeld en dat bepaalt echt voor een groot deel hoe de die teams hun auto in de toekomst kunnen ontwikkelen."

Strijd om derde plek WK constructeurs 3. Racing Point - 154 punten

4. McLaren - 149 punten

5. Renault - 136 punten

6. Ferrari 130 punten

Red Bull Racing heeft nog altijd niet bevestigd welke coureur komend seizoen naast Max Verstappen gaat rijden. Heeft Alexander Albon nog kans om het team te overtuigen?

"Ja, dat denk ik wel, ook al heeft hij tot dusver een rampjaar. Maar als Albon in de laatste drie races kan pieken, dan denk ik dat hij ook volgend jaar bij Red Bull rijdt."

"Ik heb het gevoel dat de kans voor Nico Hülkenberg op dat stoeltje steeds kleiner wordt. Sergio Pérez heeft het met zijn tweede plek in Turkije twee weken geleden opnieuw waanzinnig gedaan, en bij Red Bull zijn zijn Mexicaanse sponsors ook meer dan welkom."

Huidige Formule 1-coureurs met zeges in Bahrein 4: Sebastian Vettel (2012, 2013, 2017, 2018)

3: Lewis Hamilton (2014, 2015, 2019)

Op vrijdag worden in Bahrein de Pirelli-banden van volgend jaar al getest. Kunnen de teams zich dit weekend ook al richten op het ontwikkelen van de auto van volgend jaar?

"Je kunt er zeker van uitgaan dat Red Bull in de trainingen al wat onderdelen voor komend jaar gaat gebruiken. Zo'n training is ideaal om dat te testen, omdat je de data goed kan vergelijken met de andere teams, die onder dezelfde omstandigheden een racesimulatie en enkele snelle rondjes doen. Daar gaan ze echt niet mee wachten tot de testweken voor aanvang van het nieuwe seizoen."

Plattegrond van het Bahrain International Circuit. (Beeld: F1)

Je hebt zelf nog als testcoureur in de Formule 1 op dit circuit geracet. Een leuke baan voor een coureur?

"Het plaatje is natuurlijk heel mooi met die zonsondergang en die vonken die van de auto's spatten. In de eerste drie bochten kun je goed inhalen, maar daarna is het lastig om te volgen."

"Maar als je me nu vraagt hoeveel spectaculaire races er zijn geweest... In 2014 natuurlijk, met een spannend gevecht tussen Lewis Hamilton en Nico Rosberg. Maar verder? Ik weet niet of we dit circuit heel erg zouden missen als hij van de kalender zou verdwijnen."