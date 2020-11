Lewis Hamilton is erg te spreken over de manier waarop Mercedes zich dit jaar heeft ontwikkeld. Volgens de wereldkampioen is er vooral veel progressie geboekt in de wendbaarheid van de auto.

Mercedes rijdt al jaren met een relatief lange auto, wat betekent dat er wegens veel neerwaartse druk meer snelheid is op de rechte stukken. De bochten waren daarentegen de achilleshiel.

"Vorig jaar was onze auto goed in bochten met een gemiddelde of hoge snelheid, maar slecht in bochten van lage snelheid. Hij was niet zo wendbaar als we wilden", zegt Hamilton maandag tegen Motorsport.com.

"Bij de tests van begin dit jaar was dat hetzelfde. Ik heb het team toen wat veranderingen voorgesteld en die zijn doorgevoerd. Ik kan er niet te veel over zeggen, maar het probleem van vorig jaar is er niet meer."

Hamilton snapt niet dat andere teams niet overgaan op een langere auto. "We winnen al sinds 2017 met een lange auto. De andere teams houden halsstarrig vast aan wat ze doen en blijven met korte auto's rijden."

De 35-jarige Hamilton verzekerde zich ruim een week geleden van zijn zevende wereldtitel in de Formule 1 door de Grand Prix van Turkije te winnen. Vermoedelijk rijdt de Brit ook in 2021 voor Mercedes, al heeft hij nog altijd geen nieuw contract getekend.