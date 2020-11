Toto Wolff heeft nog maar eens zijn zorgen geuit over het drukke Formule 1-jaar dat de teams in 2021 te wachten staat. De teambaas van Mercedes vreest dat het recordaantal van 23 races voor vermoeidheid zorgt.

"De uitgebreide kalender is voor de teams gunstig met het oog op meer inkomsten. In dat opzicht staan we allemaal achter een groeiende sport", zegt de 48-jarige Wolff zaterdag tegen Motorsport.com.

"Maar aan de andere kant zullen drie races in drie weken zijn tol gaan eisen. We zullen op sommige momenten meer dan drie weken van huis zijn en dat is natuurlijk niet geweldig."

Volgens Wolff, zeker niet de enige Formule 1-prominent met kritiek op het drukke programma, wordt er bij Mercedes druk nagedacht over de aanpak. "Je moet niet vergeten dat de mensen die het hardst werken degenen zijn die de garages inrichten en ze weer afbreken en de monteurs die overwerk hebben als er iets misgaat", aldus de Oostenrijker.

"Je moet je afvragen hoe lang iedereen dat volhoudt en of je voor een alternatieve aanpak kiest waarbij een tweede ploeg de zwaarste taken kan overnemen. Daar kijken we op dit moment naar."

In het huidige Formule 1-seizoen zijn nog drie Grands Prix te gaan: twee in Bahrein en één in Abu Dhabi. De eerste race van 2021 is op 21 maart in Australië.