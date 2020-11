Teambaas Toto Wolff heeft nog maar eens benadrukt dat Mercedes de contractbesprekingen met Lewis Hamilton snel zal opstarten. Het topteam en de wereldkampioen zullen in de komende dagen met elkaar om tafel gaan.

De 35-jarige Hamilton haalde zondag bij de Grand Prix van Turkije zijn zevende wereldtitel binnen in de Formule 1. Een nieuw contract bij Mercedes is er echter nog altijd niet, ook al lieten beide partijen weten graag verder te willen.

"We hebben het er sinds zondag nog niet over gehad, maar dat doe je ook niet als je terugvliegt na het behalen van een zevende wereldtitel. Daarmee zou je zijn prestatie tekortdoen", zegt Wolff tegen de BBC.

"We laten het een paar dagen rusten en dan zullen we in gesprek gaan. We zijn vrienden en vertrouwen elkaar en de onderhandelingen zijn de enige momenten waarop we niet dezelfde doelen hebben. Hopelijk vinden we elkaar ergens in het midden."

Volgens Wolff is het mede aan de coronapandemie te wijten dat er nog geen beslissingen zijn genomen. "Het is een bizarre situatie. We hebben het al vaker over het contract gehad, maar nog geen moment gevonden om er rustig met elkaar voor te gaan zitten."

Hamilton liet na het behalen van zijn wereldtitel in Istanboel weten dat hij graag in de Formule 1 wil blijven, vooral om aandacht te vragen voor racisme en mensenrechten.