Nico Hülkenberg heeft nog geen idee of er toekomst voor hem is in de Formule 1. De Duitser heeft voor 2021 nog geen stoeltje en wordt al een tijdje in verband gebracht met Red Bull Racing, maar wil daar weinig over zeggen.

De teleurstellend presterende Alexander Albon raakt zijn plek naast Max Verstappen mogelijk kwijt bij Red Bull. Topadviseur Helmut Marko liet vorige maand weten dat Hülkenberg en Sergio Pérez in beeld zijn als eventuele vervanger.

"De situatie in de Formule 1 is behoorlijk onberekenbaar. Toen ik onlangs voor Racing Point werd opgeroepen, gebeurde dat heel spontaan. Er kan van alles gebeuren. Ik hou me in ieder geval fit", zei Hülkenberg, die ook dit jaar geen plek heeft in de Formule 1, maandag op de Oostenrijkse televisie.

"Bij veel teams zijn de stoeltjes al verdeeld. Ik heb dit seizoen twee kansen gehad (Hülkenberg was twee keer invaller bij Racing Point, red.) en die gepakt. Ik sta met wat mensen in contact, maar doe de eerste gesprekken altijd zelf. Ik laat alles op me afkomen."

De 33-jarige Hülkenberg reed negen volledige seizoenen in de Formule 1. Hij debuteerde bij Williams en reed vervolgens voor Force India - de voorloper van Racing Point - en Renault, waar hij eind vorig jaar moest vertrekken.

In het huidige Formule 1-seizoen zijn veertien van de zeventien Grands Prix verreden. Er staan nog twee races in Bahrein en één in Abu Dhabi op het programma.