De teleurstellende race van Lance Stroll zondag in Istanboel is het gevolg van schade aan de voorvleugel. Tot die conclusie komt zijn team Racing Point na het bestuderen van de auto. De Canadees was vanaf poleposition begonnen aan de Grand Prix van Turkije, maar finishte slechts als negende.

Stroll ging op het natte circuit nog voortvarend van start, maar nadat hij was overgeschakeld van de regenbanden naar intermediates traden er problemen op. De nieuwe banden zorgden voor graining, waarbij kleine stukjes rubber loskomen die zich op een andere plek aan de band hechten. Dat zorgde voor veel snelheidsverlies.

"Lance rapporteerde slechte bandenprestaties, onderstuur en graining vanaf de zeventiende ronde in de race", laat Racing Point maandag weten. "Na een tweede pitstop voor een nieuwe set intermediates in ronde 36 werd het probleem alleen maar erger."

De 22-jarige Stroll zag na die tweede stop zijn kansen op de overwinning en zelfs een podiumplaats snel verdampen, terwijl zijn vanaf P3 gestarte teamgenoot Sergio Pérez keurig tweede werd achter Lewis Hamilton.

'Schade aan vleugel pas in garage ontdekt'

De hevig teleurgestelde Stroll zei direct na de race geen idee te hebben waardoor zijn banden het lieten afweten. Racing Point concludeert nu dat schade aan de onderkant van de voorvleugel de voornaamste oorzaak is.

"We hadden tijdens de race al wel door dat er een aanzienlijk verlies aan neerwaartse kracht aan de voorkant was, maar zonder zichtbare schade aan de bovenkant van de voorvleugel was het moeilijk om zeker te weten of die gegevens correct waren", meldt het team.

"Pas na de wedstrijd, toen de auto terugkeerde naar de garage, werd de schade en de blokkade aan de onderkant van de voorvleugel ontdekt."

Het was voor Stroll de eerste keer in zijn Formule 1-carrière dat hij vanaf poleposition mocht beginnen. In de kwalificatie van zaterdag was hij een fractie sneller dan Max Verstappen.