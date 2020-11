Lewis Hamilton benadrukt dat hij ook na het veroveren van zijn zevende wereldtitel in de Formule 1 actief wil blijven om de wereld te verbeteren. De Brit, wiens contract afloopt bij Mercedes, ziet de koningsklasse in de autosport als het platform om aandacht te vragen voor racisme en mensenrechten.

"Ik zou graag in de Formule 1 willen blijven", zei Hamilton na zijn persconferentie op Istanbul Park, waar hij zowel de kletsnatte race als zijn zevende wereldtitel won. "Ik heb het gevoel dat we hier nog veel werk te doen hebben."

"We zijn pas net begonnen met onze strijd", vervolgde Hamilton, die na de dood van de Amerikaanse zwarte man George Floyd een leidende rol had in de Formule 1-campagne tegen racisme. "Ik wil blijven benadrukken dat wij een verantwoordelijkheid hebben als sport."

"We moeten de mensenrechtenkwesties in de landen waar we naartoe gaan onder ogen zien en niet negeren. Zo kunnen we die landen helpen om echt te veranderen. Niet over tien of twintig jaar, maar nu. Ik wil de Formule 1 en Mercedes helpen tijdens die reis."

Lewis Hamilton legde door de gewonnen GP van Turkije beslag op de zevende wereldtitel in zijn loopbaan. (Foto: Pro Shots)

'Waarschijnlijk in komende weken contractgesprekken'

De 35-jarige Hamilton zegt zich fysiek en mentaal nog sterk genoeg te voelen om een jaar door te gaan. "Dit seizoen was een uitdaging. Ik wist niet hoe ik erdoorheen moest komen. Maar met de hulp van geweldige mensen om me heen heb ik mijn hoofd boven water gehouden. Ik heb goede hoop op een beter jaar."

Hamilton moet dan eerst nog zijn contract bij Mercedes verlengen. De huidige verbintenis loopt aan het einde van het jaar af. "Daar gaan we zeker wat aan doen, waarschijnlijk in de komende weken", drukte Hamilton de hardnekkige geruchten over een vertrek de kop in. "Ik wilde het aan de kant leggen tot de klus was geklaard. Maar we zullen het voor elkaar krijgen, dat weet ik zeker."

Door zijn zevende wereldtitel evenaarde Hamilton zondag het Formule 1-record van Michael Schumacher. Het was bovendien de vierde wereldtitel op rij voor de Brit, die sinds 2007 in de Formule 1 rijdt.