Teambaas Christian Horner vindt dat Red Bull Racing is tekortgeschoten bij de Grand Prix van Turkije. De Oostenrijkse formatie kwam met Max Verstappen (zesde) en Alexander Albon (zevende) op het kletsnatte Istanbul Park niet in de buurt van een podiumplaats.

"Onder omstandigheden waarin we ons het hele weekend sterk hebben gevoeld, zijn we tekortgeschoten", zegt Horner na de door Lewis Hamilton gewonnen race op de website van Red Bull. "Het was een ongelooflijk uitdagende race."

In Istanboel startte Verstappen vanaf de tweede plaats, maar op de eerste meters werd hij al ingehaald door drie coureurs. Hij klom vervolgens wel weer op naar plek 3, maar halverwege de race spinde hij van de baan na een mislukte inhaalactie bij Sergio Pérez en viel hij terug in het middenveld.

Ook Albon stelde teleur. De Thai reed een tijdje op de derde plaats, maar verloor ook de controle over zijn auto en moest noodgedwongen de pitstraat in duiken voor een nieuw setje banden.

"Zesde en zevende zijn teleurstellende posities om onze driehonderdste race af te sluiten in een weekend dat zo veelbelovend was", aldus Horner. "Mijn felicitaties gaan naar Lewis met het bereiken van zijn zevende wereldtitel. Hij reed indrukwekkend."

Alexander Albon en Max Verstappen op de achtergrond stelden teleur bij de GP van Turkije. (Foto: ANP)

Albon: 'Dit is moeilijk te begrijpen'

Albon was ook niet blij met het optreden van Red Bull op Istanbul Park. "Ik houd gemengde gevoelens over aan deze dag. Alles leek volgens plan te gaan en we hadden absoluut kansen voor de overwinning. Het was een vreemde race. De zevende plaats roept heel wat vragen op."

"We zijn het hele weekend zo competitief geweest, dus dit is moeilijk om te begrijpen. Max en ik hadden allebei een slechte start. Uiteindelijk moeten we ons neerleggen bij het feit dat de omstandigheden zo ongebruikelijk waren."

Door de zege bij de GP van Turkije legde Hamilton beslag op zijn zevende wereldtitel, waarmee hij het Formule 1-record van Michael Schumacher evenaarde. Dit seizoen heeft Red Bull pas één race gewonnen. In augustus zegevierde Verstappen bij de tweede race op Silverstone.