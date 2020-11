Lance Stroll is gefrustreerd en vol ongeloof dat hij zondag in korte tijd van de eerste naar de negende plek terugviel in de Grand Prix van Turkije. De Racing Point-coureur zag na zijn tweede pitstop de hoop op zijn eerste overwinning ooit vervliegen.

Stroll werd 22 rondes voor het einde in leidende positie naar binnen geroepen voor een nieuwe set intermediates. De nieuwe banden zorgden voor graining - daarbij komen kleine stukjes rubber los, die zich direct op een andere plek aan de band hechten - en daarmee voor veel snelheidsverlies.

"Ik weet niet wat er is gebeurd. Ik begrijp het gewoon niet. Toen ik mijn pitstop had gemaakt, verloor ik een seconde per ronde", aldus de 22-jarige Stroll, die verrassend vanaf poleposition startte, tegen onder meer Motorsport.com.

"Ik heb geen idee waar die graining vandaan kwam, het was er direct toen ik de baan weer op kwam. Ik had totaal geen snelheid. We zullen ernaar moeten gaan kijken. Het was een vreselijke dag."

Stroll werd in korte tijd ingehaald door Sebastian Vettel, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Max Verstappen, Alexander Albon én Lando Norris. Teamgenoot Sergio Pérez maakte maar één pitstop en finishte knap als tweede achter winnaar Lewis Hamilton.

"Het is gewoon frustrerend dat je het ene moment met tien seconden verschil aan de leiding gaat en het volgende moment negende ligt", aldus Stroll. "We moeten onderzoeken waarom het mij trof en de anderen niet."

Lance Stroll startte vanaf poleposition in Istanboel. (Foto: Pro Shots)

Pérez blij met strategie Racing Point

De dertigjarige Pérez, die voor de zevende keer in zijn loopbaan op het podium eindigde, was blij dat zijn banden het tot het einde volhielden. Na zijn pitstop reed hij 48 rondes op hetzelfde setje.

"Ik had het gevoel dat mijn banden zouden ontploffen als we één ronde langer hadden moeten rijden. Ze waren er heel slecht aan toe, maar het is ook bepalend geweest in deze race", aldus Mexicaan.

"Het team heeft strategisch geweldig werk geleverd en de race goed gelezen. Hamilton was vandaag extreem sterk en tegen het einde hadden we het moeilijk, maar we zijn erin geslaagd om een mooi resultaat neer te zetten."

Pérez is bezig aan een goed seizoen bij Racing Point, waar hij na dit jaar moet vertrekken. Na veertien Grands Prix is hij de nummer zes in de WK-stand.