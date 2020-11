Toto Wolff is erg trots op de manier waarop Lewis Hamilton zondag in Turkije zijn zevende wereldtitel veiligstelde. De teambaas van Mercedes vindt de overwinning in Istanboel exemplarisch voor de Brit én het team.

"Lewis was vandaag weer hongerig als een leeuw. Hij blijft op en top gemotiveerd. Het is een heel, heel speciaal jaar geweest onder moeilijke omstandigheden voor iedereen wereldwijd. Ik hoop dat we voor vermaak hebben gezorgd. We zijn weer exceptioneel geweest", aldus een euforische Wolff.

Hamilton reed in het eerste deel van de race rond de zesde plek, maar stoomde vervolgens op. Hij ging erg goed om met de moeilijke omstandigheden - de natte baan was spiegelglad - en eindigde met een flinke voorsprong als eerste.

"Het bewijst dat hij in staat is om er in zulke omstandigheden als enige in te slagen om zijn auto op de baan te houden. Dat maakte vandaag weer het verschil", aldus Wolff, die trots is op zijn relatie met Hamilton.

"We hebben een geweldige verstandhouding die door de jaren heen alleen maar beter is geworden. Ik sta 100 procent achter hem en hij staat volledig achter mij en het team. Dat is waarom we er op moeilijke dagen als deze in slagen om dit neer te zetten."

Hamilton evenaarde recordhouder Michael Schumacher met zijn zevende wereldtitel en kan volgend jaar dus voor een historisch achtste kampioenschap gaan, al heeft hij zijn aflopende contract bij Mercedes nog niet verlengd.