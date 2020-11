Met een indrukwekkende zege in Turkije pakte Lewis Hamilton zondag zijn zevende wereldtitel in de Formule 1. Hoewel geen sprake was van een spannende titelstrijd, waren er wel vijf belangrijke momenten waarop de 35-jarige Brit de eindzege naar zich toetrok. Een overzicht.

1. Even laten zien wie de baas is

Hamilton begint het seizoen op 5 juli niet goed na een lange pauze vanwege de coronacrisis. Op de Red Bull Ring finisht de Mercedes-coureur na een rommelige race teleurstellend als vierde. Teamgenoot Valtteri Bottas pakt poleposition en wint de race. Wordt dit dan eindelijk het seizoen van de Fin?

Een week later laat Hamilton op hetzelfde circuit echter weer even zien wie de baas is. Tijdens een natte kwalificatie is hij liefst anderhalve seconde sneller dan zijn teammaat en ook in de race komt Bottas niet in de buurt.

Max Verstappen toont bovendien aan dat de Red Bull snelheid tekortkomt op de Mercedes. De 31-jarige Bottas is nog wel de WK-leider en de Mercedes-coureurs lijken onderling te gaan uitmaken wie de titel gaat pakken in 2020.

2. Op drie banden naar de winst

Bij de vierde race van het ingekorte kampioenschap kruipt Hamilton door het oog van de naald. Een lekke band in de laatste ronde van de Britse Grand Prix bezorgt Verstappen bijna alsnog de zege, maar Hamilton houdt het hoofd koel en rijdt vol risico naar de eindstreep. Verstappen komt vijf seconden tekort.

Bottas rijdt ook lek, maar duikelt daarmee buiten de punten. De leiding in de WK-stand had de Fin al eerder moeten afstaan, maar nu is Hamilton met een voorsprong van dertig punten meteen flink uit zicht. Een ogenschijnlijk beslissend gat is al geslagen door de titelverdediger van Mercedes.

Met een lekke band linksvoor rijdt Lewis Hamilton alsnog naar de zege in de Britse Grand Prix. (Foto: ANP)

3. Bottas profiteert niet van foutje Hamilton

Als Bottas zijn teamgenoot niet op de baan kan verslaan, moet hij in ieder geval toeslaan als Hamilton het laat liggen. Die situatie ontstaat tijdens de chaotische Italiaanse Grand Prix op Monza, de achtste race van het kampioenschap.

Hamilton verliest de leiding door een fout van zijn team: hij komt de pitstraat in terwijl het licht op rood staat. Een stop-and-go-penalty van tien seconden is het gevolg. Bottas krijgt de kans om te profiteren, maar levert niet.

De Fin komt uiteindelijk twee plaatsen voor zijn teammaat als vijfde over de streep en verzuimt flink in te lopen in de WK-stand. Het gat is 47 punten. Bottas herovert wel de tweede plek na een uitvalbeurt van Verstappen.

Cijfers Lewis Hamilton 7 wereldtitels

94 overwinningen

97 polepositions

163 podia

264 races

4. Masterclass in Portimão

Door een uitvalbeurt van Bottas op de Nürburgring is de spanning al uit titelstrijd als de Formule 1 voor het eerst in de Algarve arriveert voor race twaalf. De race op het spekgladde asfalt van Portimão begint chaotisch, waarbij de Mercedessen de snelheid missen. McLaren-coureur Carlos Sainz pakt zelfs de leiding.

Maar dan krijgt Hamilton zijn mediumbanden op temperatuur en gaat hij als een stoomwals naar de kop van het veld, onder anderen langs Bottas. Niemand ziet de Brit meer terug, die met een voorsprong van 25 seconden op zijn teammaat over de finish komt.

Het zijn dit soort momenten die bepalend zijn in de loopbaan van Hamilton en dus ook voor het behalen van zijn zevende wereldtitel. Die is in Portugal mathematisch nog niet binnen, maar er is geen twijfel meer over wie de kampioen van 2020 gaat worden.

Lewis Hamilton vertoont zijn kunsten voor een tribune vol mondkapjes in Portimão. (Foto: ANP)

5. De beste in de Turkse chaos

Hamilton heeft er een handje van om zijn wereldtitels zonder zege binnen te halen. Dat lijkt ook te gebeuren als de Turkse Grand Prix van start gaat onder natte en spiegelgladde omstandigheden. Hamilton maakt een foutje in de eerste ronde en lijkt genoegen te nemen met een puntenfinish.

Maar dan beginnen de coureurs om hem heen fouten te maken. Verstappen spint, coureurs maken een pitstop die niet nodig is en Hamilton rijdt stoïcijns door op zijn versleten intermediate-banden. Hij doet daarmee wat maar enkele coureurs kunnen: hij versnelt terwijl zijn banden al op zijn, haalt Sergio Pérez in voor de leiding en rijdt weg bij zijn achtervolgers.

Na de mastersclass op Portimão is het een nieuwe demonstratie van Hamilton. De zevende wereldtitel is binnen. Michael Schumacher is geëvenaard en Hamilton is nu statistische gezien onbetwist de beste Formule 1-coureur aller tijden.