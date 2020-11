Sebastian Vettel stond zondag voor het eerst in ruim een jaar op het podium na een Formule 1-race. De viervoudig wereldkampioen pakte aan het einde van de slotronde van de Grand Prix van Turkije de derde plek af van teamgenoot Charles Leclerc.

"Het was een intense en nogal lange race in lastige omstandigheden, maar ik heb ervan genoten", zei Vettel in een eerste reactie.

De Duitser, die volgend jaar overstapt naar Aston Martin (het huidige Racing Point), kent een heel lastig laatste seizoen bij Ferrari, waarin hij tot zondag vaker buiten de punten was geëindigd dan in de top tien en een zesde plek in Hongarije zijn beste resultaat was.

Bij de natte Grand Prix in Turkije begon Vettel op de elfde plek, maar door een geweldige start was hij na de eerste ronde al opgeklommen naar plaats vier. De 53-voudig Grand Prix-winnaar reed vervolgens een foutloze race en met nog twee bochten te gaan profiteerde hij van een foutje van Leclerc.

De derde plaats in Istanboel is voor Vettel de 121e podiumplek uit zijn carrière, maar pas zijn eerste sinds 27 oktober 2019, toen hij tweede werd in Mexico. "De laatste ronde was zeer intens", aldus Vettel. "Ik was een beetje verrast dat ik de derde plek nog kon overnemen, maar ik ben er heel erg blij mee."

Leclerc was vanzelfsprekend zeer teleurgesteld. "Ik ben blij voor Sebastian, maar ik ben nu vooral erg boos op mezelf. Ik heb het verkloot", zei de Monegask tegen Ziggo Sport.