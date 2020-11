Max Verstappen baalt er flink van dat hij zondag slechts zesde werd in de Grand Prix van Turkije. De Red Bull Racing-coureur vergooide zijn kansen op een podiumplek toen hij op het glibberige circuit spinde bij een inhaalactie op Sergio Pérez.

"Het was een heel moeilijke wedstrijd. Bij die spin zat ik dicht achter Sergio en verloor ik de hele downforce. Het was spekglad. Ik zat vast achter andere auto's en kon niet inhalen", zei Verstappen in Istanboel tegen Ziggo Sport. "Het liep gewoon niet nadat we naar intermediates gingen."

De Nederlander startte vanaf plek twee, maar verloor direct al een flink aantal plaatsen. "Dat ik slecht zou wegkomen bij de start wist ik al. Er was aan de binnenkant van de baan heel weinig grip. Dit was een race om snel te vergeten."

Lewis Hamilton reed in Turkije op imponerende wijze naar de overwinning en haalde daarmee zijn historische zevende wereldtitel binnen. Verstappen vindt het knap wat zijn concurrent van Mercedes presteert.

"Het is natuurlijk heel bijzonder dat hij die zevende wereldtitel binnensleept", aldus de Nederlander van Red Bull Racing. "Het was weer een heel goede wedstrijd van hem."

Er staan dit Formule 1-seizoen nog drie races op het programma: twee in Bahrein en één in Abu Dhabi. De volgende Grand Prix is op 29 november op het Bahrain International Circuit.