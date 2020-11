Lewis Hamilton is hevig geëmotioneerd door zijn zevende wereldtitel in de Formule 1. De Brit van Mercedes won zondag de spectaculaire Grand Prix van Turkije en evenaarde Michael Schumacher.

"Ik heb hier eigenlijk geen woorden voor", zei Hamilton, die na de finish in huilen uitbarstte over de boordradio en in zijn eerste reactie naast het circuit een aantal mensen bedankte, onder wie zijn team.

"Als ik geen kans had gekregen bij Mercedes, dan had ik dit allemaal niet kunnen bereiken. De mensen hier op de grid en in de fabriek zijn fantastisch. Ik ben stuk voor stuk trots op ze en ik denk dat dat andersom ook wel zo is", aldus de Engelsman.

"Ik droomde hiervan als klein jochie. Ik keek naar de Grands Prix en wilde daar later ook rijden. Dat is ook mijn boodschap aan alle kinderen. Laat je niet vertellen dat iets niet kan. Droom het onmogelijke. Geef nooit op en dan lukt het."

Lewis Hamilton steekt zijn handen in de lucht na het veiligstellen van zijn zevende wereldtitel. (Foto: ANP)

'Dacht dat de race uit mijn handen zou glippen'

Hamilton beleefde onder zeer natte omstandigheden een geweldige race in Turkije. Hij reed aanvankelijk steeds op de vijfde of zesde plaats, maar ging vanaf halverwege de wedstrijd zijn rivalen op overtuigende wijze voorbij.

"We waren ontzettend teleurgesteld met de kwalificatie (Hamilton werd daarin slechts zesde, red.), maar we hebben daar ook van geleerd en dat kenmerkt dit team. We kijken meteen hoe we iets kunnen verbeteren", zei hij.

"Aan het begin van de race had ik het nog best moeilijk met de nieuwe banden. Het lukte me maar niet om Vettel te passeren. Toen Albon me ook nog eens inhaalde dacht ik dat de race uit mijn handen zou glippen, maar ik bleef doorgaan."