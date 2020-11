Lewis Hamilton heeft zondag in stijl zijn historische zevende wereldtitel in de Formule 1 binnengehaald. De Mercedes-coureur reed op een spekglad circuit knap naar de zege in de Grand Prix van Turkije. Max Verstappen werd zesde in Istanboel.

De dit seizoen opnieuw dominante Hamilton werd eerder wereldkampioen in 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 en 2019. De 35-jarige Brit evenaart met zijn zevende titel het record van Michael Schumacher.

Hamilton startte in Turkije vanaf plek zes en knokte zich gedurende de race op de natte baan naar voren. Met nog een kleine twintig rondes te gaan nam hij de leiding over en reed hij ver weg bij de rest.

De vanaf poleposition begonnen Lance Stroll had tot dat moment de eerste plek in handen, maar viel nog flink terug. Zijn Racing Point-teamgenoot Sergio Pérez handhaafde zich wél voorin en werd tweede, voor nummer drie Sebastian Vettel van Ferrari.

Verstappen was vanaf plek twee gestart en leek in het eerste deel van de race aanspraak te maken op de zege, maar verspeelde zijn (podium)kansen toen hij op het glibberige circuit spinde bij een poging nummer twee Pérez in te halen.

Top 10 GP Turkije 1. Lewis Hamilton

2. Sergio Pérez

3. Sebastian Vettel

4. Charles Leclerc

5. Carlos Sainz

6. Max Verstappen

7. Alexander Albon

8. Lando Norris

9. Lance Stroll

10. Daniel Ricciardo

Coureurs hebben wederom geen grip

Na twee dagen waarop de coureurs geen enkele grip hadden op het spekgladde circuit in Istanboel was de situatie zondag niet anders. Op weg naar de grid schoven Antonio Giovinazzi en George Russell van de baan, al konden ze wel gewoon starten.

Verstappen startte vanaf plek twee, maar kwam zeer moeizaam weg op de gladde baan. Na de eerste schermutselingen lag de Red Bull-rijder achter de Racing Points en de zeer sterk gestarte Sebastian Vettel - hij won acht plekken - op de vierde plaats.

De Nederlander herpakte zich echter en ging na een aantal snelle ronden op de regenbanden later dan zijn concurrenten de pitstraat in voor intermediates. Het leidde ertoe dat hij de derde plek overnam van Vettel.

Ondertussen lag Hamilton al op koers voor de wereldtitel. De Mercedes-rijder reed zonder veel problemen rond de vijfde plek en had gezien dat teamgenoot Valtteri Bottas - bij het voorblijven van de Fin zou het kampioenschap een feit zijn - na een dramatische start was teruggevallen naar de achterhoede.

Een podiumplek zat er niet in voor Max Verstappen. (Foto: ANP)

Spin beëindigt Verstappens winstkansen

In de strijd om plek twee ging het mis voor Verstappen, die tot dat moment goed bezig was. De Limburger nam risico toen hij Pérez wilde inhalen, spinde en viel terug naar de achtste plaats.

Verstappen klom in het vervolg op naar plek vier, maar het gat naar de top drie was groot. De Ferrari's beleefden wél een goede dag: de als twaalfde begonnen Leclerc stoomde op naar plek drie, met teamgenoot Vettel in zijn kielzog.

De ongenaakbare Hamilton was inmiddels opgestoomd naar de eerste plek, ten koste van Stroll, die alsmaar verder terugviel. Hamilton reed weg bij de concurrentie en liet zien waarom hij de terechte wereldkampioen is. Hij bezorgde teamgenoot Bottas een pijnlijk moment door de Fin op een ronde achterstand te zetten.

In het laatste deel van de race spinde Verstappen nog een keer en bleek een zesde plek het hoogst haalbare. Leclerc leek namens Ferrari op weg naar het podium, maar de Monegask verloor zijn derde plek door een slippertje in de laatste ronde nog aan Vettel.

Er staan dit Formule 1-seizoen nog drie races op het programma: twee in Bahrein en één in Abu Dhabi. De volgende Grand Prix is op 29 november op het Bahrain International Circuit.

Lewis Hamilton passeerde leider Lance Stroll en sloeg vervolgens een flink gat met de rest. (Foto: Pro Shots)