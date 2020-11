Lewis Hamilton (35) werd zondag de tweede Formule 1-coureur met zeven wereldtitels op zijn palmares. Daarmee kwam hij op gelijke hoogte met Michael Schumacher (51). Hoe verhouden de twee succesvolste rijders uit de koningsklasse zich tot elkaar? Robert Doornbos, Tom Coronel en Ho-Pin Tung geven antwoord.

Alleen Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas kon Hamilton nog van de titel houden in de Grand Prix van Turkije. Er waren dertien manieren waarop Hamilton dat kan voorkomen, maar de belangrijkste was dat hij simpelweg voor zijn Finse teammaat over de streep komt op Istanbul Park.

Hamilton slaagde daar glansrijk in door de spectaculaire race in natte omstandigheden te winnen, maar Schumacher liet zoiets nooit aan het lot over. Het werd gewoon vanaf de pitmuur geregeld. Coronel ziet daarin een groot verschil tussen Schumacher en Hamilton.

"Ik vind Hamilton groter dan Schumacher", valt hij met de deur in huis. "Die heeft in zijn carrière een stuk of tien zeges cadeau gekregen van zijn teamgenoot. Dat gebeurde bij Hamilton vorig jaar ook in Rusland toen Bottas voor hem aan de kant moest, maar dat is ook echt de enige keer geweest."

De WTCR-coureur denkt vooral terug aan Eddie Irvine en Rubens Barrichello. Beiden moesten volgens hem "tweede viool spelen naast Schumacher". De situatie van Hamilton is echt anders, stelt hij. "Die heeft op de baan moeten laten zien dat hij bijvoorbeeld sneller was dan Nico Rosberg. Bij Ferrari was het meestal zo dat de teamgenoot alleen mocht winnen als Schumacher uitviel."

De cijfers: Hamilton vs. Schumacher Polepositions: Hamilton: 97 - Schumacher: 68

Overwinningen: Hamilton: 94 - Schumacher: 91

Wereldtitels: Hamilton: 7 - Schumacher: 7

Grands Prix: Hamilton: 264 - Schumacher: 306

Beide coureurs brachten een team tot leven

Doornbos geeft alle credits aan Hamilton omdat het hem is gelukt om Schumacher te evenaren. "De statistieken liegen niet. Schumacher was altijd de grootste aller tijden. Nu komt Hamilton erbij."

De voormalig Red Bull-coureur vindt het lastig om onderscheid te maken tussen Schumacher en Hamilton, maar ziet wel waar het tweetal zich onderscheidt van de rest. "Ze hebben allebei een compleet team naar hun hand gezet. Dat is heel knap. Terwijl ze al kampioen waren bij een andere renstal."

Hamilton verruilde McLaren eind 2012 voor Mercedes, om daar Schumacher op te volgen. Vanaf 2014 is het team dominant, onder meer dankzij de uitstekende motor van Mercedes, maar ook omdat Hamilton continu foutloze prestaties neerzet.

"Terwijl iedereen bij die overstap dacht: hoe kun je nou naar Mercedes gaan?", herinnert Doornbos zich. "Sindsdien heeft het team alles gewonnen en daar heeft Hamilton natuurlijk een grote rol in gespeeld."

Michael Schumacher in 2000, toen hij zijn eerste van vijf wereldtitels op rij pakte voor Ferrari. (Foto: ANP)

Heel Ferrari werd naar Schumachers hand gezet

Schumacher maakte eind 1995 een soortgelijke overstap: na twee succesjaren en wereldtitels bij Benetton ging hij voor Ferrari rijden. De Duitser nam wat sterke technische mensen mee, onder wie Ross Brawn, die later ook het fundament legde onder het huidige succes van Mercedes.

"Het team maakte een volledige transformatie door", zegt Doornbos. "Die hele renstal werd naar zijn hand gezet." Vijf wereldtitels op rij volgden vanaf 2000.

Doornbos noemt Sebastian Vettel en Fernando Alonso als voorbeelden van coureurs die het niet lukten om de overstap naar een ander team (Vettel naar Ferrari, Alonso naar McLaren en later Ferrari) succesvol te maken. "Dat maakt Hamilton en Schumacher zulke extreem grote kampioenen."

Teamgenoten Lewis Hamilton Fernando Alonso, Heikki Kovalainen, Jenson Button, Nico Rosberg, Valtteri Bottas.

'Ik weet hoe moeilijk het is om het zo perfect uit te voeren'

Tung denkt dat de waardering voor de prestaties van Hamilton pas later komt. "Dat ging met Schumacher ook zo." De LMP2-coureur geniet vooral van de manier waarop de nu nog zesvoudig wereldkampioen zijn Mercedes over de baan stuurt, ook als dat in een saaie race gebeurt.

"Ik weet hoe moeilijk het is om de executie van een race perfect uit te voeren", benadrukt Tung. "Al hou ik ook van spannende races en fantastische inhaalacties. Maar de manier waarop Hamilton kan domineren is bijzonder."

Ook de Chinese Nederlander ziet in Hamilton en Schumacher vooral twee coureurs die de goede keuzes hebben gemaakt in hun loopbaan. "Natuurlijk heeft Mercedes nu een dominante auto, maar toen hij instapte was dat team allesbehalve dominant."

Maar Hamilton heeft ook veel aan zichzelf gewerkt, vindt Tung. "Hij was voorheen meer een soort rockster, nu is hij echt op de gezonde toer. Hamilton heeft echt de perfecte manier gevonden in hoe hij zijn leven indeelt. Ook dat hoort bij goede keuzes maken. "

Teamgenoten Michael Schumacher Andrea de Cesaris, Nelson Piquet, Martin Brundle, Ricardo Patrese, JJ Letho, Jos Verstappen, Johnny Herbert, Eddie Irvine, Rubens Barrichello, Felipe Massa, Nico Rosberg.

Had Hamilton sterkere teamgenoten?

Tung vindt het moeilijk om de veelvoudig kampioenen met elkaar te vergelijken, maar werpt toch ook een blik op de teamgenoten. Hamilton reed niet naast de minste coureurs. In de drie jaar dat ze samen bij McLaren reden, finishte Jenson Button alleen in 2011 voor Hamilton in het kampioenschap "En bij Mercedes werd hij dan een keer verslagen door Nico Rosberg, al dan niet met geluk", wijst Tung naar de geplofte motor van de Engelsman in de Maleisische Grand Prix van 2016.

Rosbergs opvolger Bottas komt er sindsdien niet aan te pas. Maar ook Alonso beet in 2007 in het stof, terwijl Hamilton toen in zijn debuutjaar zat. Schumacher had vooral in de jaren dat hij titels pakte weinig of niets te duchten van zijn teamgenoten.

Coronel herinnert zich dan ook dat de Duitser in zijn topjaren bij Ferrari vaak helemaal geen concurrentie had. "In sommige seizoenen had hij bijna twee keer zo veel punten als de nummer twee (2001 en 2002, red.)". Dus kon Hamilton Schumacher alleen evenaren dankzij zijn dominante Mercedes? Volgens Coronel niet: "De Ferrari was toen misschien nog wel dominanter dan de Mercedes nu."