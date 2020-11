Lewis Hamilton noemt de chaotische kwalificatie bij de GP van Turkije de 'minst plezierige' uit zijn carrière. De Brit, die dit weekend voor de zevende keer wereldkampioen kan worden in de Formule 1, eindigde zaterdag op het kletsnatte Istanbul Park als zesde.

"Het ontwerp van de baan is zo geweldig, maar ik had zo weinig grip", aldus Hamilton na afloop op zijn persconferentie. "Ik kon niet met de snelheid door de bochten gaan als ik zou willen. Ik heb eigenlijk nog nooit zo weinig grip op een baan gehad als vandaag."

"Het was absoluut een van de minst plezierige, zo niet de minst plezierige, kwalificatie die ik ooit heb gereden", vervolgde de coureur van Mercedes, die sinds 2007 actief is in de Formule 1. "Het werd alleen maar moeilijker toen we met de banden moesten overschakelen naar wets. Uiteindelijk ben ik best tevreden met mijn prestaties in de auto."

Hamilton heeft naar eigen zeggen geen idee hoe zijn auto wordt afgesteld voor de race van zondag. "Als het droog is, weet ik niet hoe de auto gaat voelen. En als het regent, kan de auto net zo slecht aanvoelen als vandaag. Maar we zitten allemaal in hetzelfde schuitje en dat maakt het ook weer zo gaaf."

Hamilton kan zondag zijn zevende wereldtitel veroveren als hij in de race acht punten voorblijft op zijn teamgenoot Valtteri Bottas. Met nog vier races te gaan heeft de Brit een voorsprong van liefst 85 punten op Bottas. Bij een zevende wereldtitel evenaart Hamilton het Formule 1-record van Michael Schumacher.

De race op Istanbul Park begint zondag om 11.10 uur. Lance Stroll vertrekt verrassend genoeg van poleposition, terwijl Max Verstappen als tweede van start gaat.