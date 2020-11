Lance Stroll is dolblij met zijn eerste poleposition in zijn loopbaan. De 22-jarige Canadees van Racing Point noteerde in een kletsnatte kwalificatie bij de Grand Prix van Turkije de snelste tijd en hield onder anderen Max Verstappen (tweede) achter zich.

"Ik ben geschokt", zei Stroll op zijn persconferentie na afloop van de spectaculaire kwalificatie. "Ik had na de derde vrije training van vanochtend niet verwacht dat ik eerste zou worden. We zagen er daarin niet competitief uit, maar ik ben nu zo trots."

In het beslissende derde deel van de kwalificatie klokte Stroll in zijn laatste run de snelste tijd. Op intermediates ging hij zijn teamgenoot Sergio Pérez voorbij, waarna Verstappen een plaats tussen de coureurs van Racing Point veroverde.

"Ik stond onder veel druk, want ik had maar één ronde om een tijd neer te zetten op de intermediates", aldus Stroll. "Ik had veel vertrouwen in de auto en sneed elke bocht goed aan. Het paste allemaal mooi in elkaar."

'Geweldige manier om terug te komen'

Voor Stroll voelt zijn eerste pole ook als eerherstel na een reeks dramatische races. Sinds zijn derde plaats op Mugello op 6 september viel hij drie keer uit en kwam hij niet verder dan een dertiende plaats in Imola. Voor de Duitse Grand Prix van de Eifel meldde hij zich ziek af.

"Het is zo'n geweldige manier om terug te komen na een paar zware weken", erkende Stroll, die ook nog nooit een race won in de Formule 1. "Sinds Mugello is het echt een zware tijd voor mij geweest. Dit voelt zo goed."

Stroll moest na de kwalificatie nog even vrezen voor een gridstraf, omdat hij een dubbele gele vlag genegeerd zou hebben in Q3. Na een bezoek aan de stewards spraken zij hem vrij, waardoor hij zondag in de race op Istanbul Park definitief vanaf de eerste plek vertrekt.