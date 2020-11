Max Verstappen baalt stevig van het mislopen van de poleposition zaterdag tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Turkije. De Nederlander van Red Bull Racing moest na een spektakelstuk in de regen Lance Stroll van Racing Point zeer verrassend voor zich laten.

"Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Ik ben momenteel vooral teleurgesteld. Als je de hele tijd eerste ligt, wil je ook pole pakken. Ik ben daarom ook zo boos", doelde Verstappen tegen Ziggo Sport op zijn snelste tijd in alle vrije trainingen, maar ook in Q1, Q2 en aan het begin van de beslissende Q3 van de kwalificatie.

Verstappen zag eerst Strolls teamgenoot Sergio Peréz en daarna Stroll zelf nog onder zijn tijd duiken. Terwijl hij twee keer paars had, koos hij ervoor om zijn ronde af te breken en in de laatste paar minuten net als hen verder te gaan op intermedaites in plaats van wets.

"Het liep erg goed op de wets, maar ik denk niet dat ik het daarop wel had gehaald. Het ging echt slecht op de intermediates, net als in Q1. Ik had geen grip aan de voorkant van de auto. Er lag best wel wat water, maar McLaren bijvoorbeeld was veel sneller dan ik, dus daar kan je het niet op gooien."

'Het is gewoon klote'

Verstappen, die naast de derde pole in zijn Formule 1-carrière greep, heeft wel een goede kans op de zege zondag in de race. Het blijft dan waarschijnlijk droog en in die omstandigheden is de Red Bull normaal gesproken beter dan de Racing Point.

"Iedereen loopt maar te zeggen morgen dit en dat, maar we hadden hier gewoon op pole moeten staan. Ook al rijd ik morgen een mooie race, dan nog zal ik balen van deze kwalificatie. Het is gewoon klote."

Verstappen mag nog stiekem hopen op de pole, omdat Stroll zich moet melden bij de wedstrijdleiding en mogelijk een gridstraf krijgt omdat hij wellicht zijn snelste tijd in Q1 heeft verbeterd terwijl er dubbelgeel was.