Max Verstappen heeft zich zaterdag als tweede gekwalificeerd voor de Grand Prix van Turkije. De Nederlander van Red Bull Racing moest de poleposition na een spektakelstuk in de regen zeer verrassend laten aan Lance Stroll van Racing Point.

Verstappen was de snelste in Q1 en Q2, maar slaagde daar niet in in de beslissende Q3. Hij was bijna drie tienden van een seconde langzamer dan Stroll, die na twee derde plaatsen de eerste pole veroverde in zijn Formule `1-carrière. Verstappen bleef steken op twee.

Sergio Pérez maakte het feestje van Racing Point compleet door als derde te eindigen. Mercedes stelde flink teleur. WK-leider Lewis Hamilton, die zondag de wereldtitel kan veiligstellen, kwam niet verder dan de zesde plek en Valtteri Bottas moest genoegen nemen met de negende plek.

Stroll moest er nog wel even voor vrezen dat hij zijn pole kwijt zou raken aan Verstappen. De wedstrijdleiding boog zich over een mogelijke gridstraf omdat Stroll en andere coureurs hun snelste tijd in Q1 zouden hebben verbeterd op het moment dat er dubbelgeel was, maar legde geen sanctie op.

Verstappen heeft sowieso een goede kans op de zege in de race. Het blijft dan waarschijnlijk droog en in die omstandigheden is de Red Bull normaal gesproken beter dan de Racing Point. Stroll won nog nooit een race, terwijl Verstappen al negen keer de beste was in een Grand Prix.

Top tien kwalificatie GP Turkije 1. Lance Stroll (Racing Point)

2. Max Verstappen (Red Bull Racing)

3. Sergio Pérez (Racing Point)

4. Alexander Albon (Red Bull Racing)

5. Daniel Ricciardo (Renault)

6. Lewis Hamilton (Mercedes)

7. Esteban Ocon (Renault)

8. Kimi Räikkönen (Alfa Romeo)

9. Valtteri Bottas (Mercedes)

10. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

Twee keer rode vlag in Q1

De kwalificatie begon chaotisch. Het regende hard toen de coureurs naar buiten gingen. Verstappen, die op de intermediates van start ging maar snel overstapte naar de wets, was de eerste die spinde en daarna deden veel meer coureurs dat. Niemand liep echter schade op.

De wedstrijdleiding vond het uiteindelijk te gevaarlijk omdat er op het rechte stuk niet meer op volle snelheid kon worden gereden en zwaaide zeven minuten voor het einde van Q1 met de rode vlag. Verstappen zat op dat moment op de vijftiende plaats nog net aan de goede kant van de streep.

Na ruim een half uur was het vrijwel droog en werd de kwalificatie hervat, maar dat duurde niet lang. Vier minuten later werd er namelijk opnieuw code rood ingezet omdat Romain Grosjean na een spin aan het einde van het rechte stuk vast bleef zitten in het grind.

Verstappen liet zich er niet door van de wijs brengen en reed in de laatste drie minuten van Q1 de snelste tijd. Hij deed dat niet met dubbelgeel, wat betekent dat de ronde per direct moet worden afgebroken, waardoor hij zich geen zorgen hoefde te maken over een gridstraf.

Carlos Sainz heeft wel een gridstraf gekregen. Hij reed volgens de wedstrijdleiding in Q2 onnodig lang in de weg van Peréz en werd om die reden drie plaatsen naar achteren gezet in de startopstelling (van de dertiende naar de zestiende plek) en ontving bovendien een strafpunt op zijn licentie.

355 Vooruitblik F1: 'Knap hoe Verstappen omgaat met rol achter Mercedes'

Verstappen staakt ronde met twee keer paars

Na een probleemloze Q2 leek Verstappen in Q3 op weg naar de pole. Hij was in de eerste run de snelste, maar zag Pérez daarna op intermediates onder zijn tijd duiken. Terwijl hij twee keer paars had, koos Verstappen ervoor zijn ronde te staken en ook verder te gaan op intermediates, maar dat pakte niet goed uit.

De Limburger klaagde over de boordradio over het gebrek aan grip met de intermediates. Stroll was in de laatste run ook nog eens sneller dan Pérez. Verstappen wist zich nog wel tussen de twee Racing Points in te drukken, maar was vooral teleurgesteld met het mislopen van de pole.

De rijders kenden een rommelige aanloop naar de kwalificatie. Ze konden vrijdag in de eerste twee vrije trainingen niet het volledige potentieel van hun auto's benutten door het gladde asfalt en zaterdag werd de derde vrije training ontsierd door de regen. Verstappen klokte in alle oefensessies wel de snelste tijd.

De race begint zondag om 11.10 uur. De Grand Prix van Turkije staat voor het eerst sinds 2011 op het programma. Sebastian Vettel zegevierde toen namens Red Bull, maar de kans is klein dat hij dat dit jaar weer doet want hij kwalificeerde zich in de Ferrari als twaalfde, wel nog voor Charles Leclerc (veertiende).

Hamilton evenaart bij zijn zevende wereldtitel het record van Michael Schumacher. De Brit moet in de race niet meer dan zeven punten van zijn voorsprong op Bottas verspelen om daarvan zeker te zijn en gezien de uitslag van de kwalificatie moet dat haalbaar zijn.