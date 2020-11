Red Bull Racing-teambaas Christian Horner wil voor het einde van november nog duidelijkheid hebben over de motor die zijn team gaat gebruiken in 2022. Omdat Honda na 2021 uit de Formule 1 stapt, moet Red Bull op zoek naar een alternatieve krachtbron.

Het is onwaarschijnlijk dat Mercedes of Ferrari motoren gaan leveren aan een grote concurrent, terwijl het team van Max Verstappen in het verleden veel te klagen had over de onbetrouwbare Renault-motor. Horner bekijkt naar eigen zeggen echter andere alternatieven en wil zo snel mogelijk weten waar zijn team aan toe is.

"Ik begrijp dat motorische zaken veel tijd vergen, maar aan het eind van deze maand moeten we grip hebben op onze situatie vanaf 2022", citeert Motorsport de 46-jarige Brit, die stelt dat er al wel gesprekken worden gevoerd.

"Achter de schermen voeren we wel degelijk constructieve gesprekken met commerciële rechtenhouders, en ook met meerdere bestuurders. Maar er moeten eerst enkele belangrijke zaken worden geregeld voordat we verdere uitspraken kunnen doen over onze plannen op motorisch vlak."

Voor Horner is het 'bevriezen' van de doorontwikkeling met de Honda-motor ook een serieuze optie. Daarmee zou Red Bull ook na 2021 kunnen blijven rijden met een motor van Honda, al levert het Japanse bedrijf dan geen updates meer.

"Het liefst gaan we in 2022 door met de motor die we volgend jaar ook al in onze auto hebben liggen, maar dan met een ander stickertje erop. Als we een deal kunnen sluiten over het overnemen van die krachtbronnen en de intellectuele eigendommen, dan zou het doodzonde zijn als die motoren ergens in een opslagruimte in Japan belanden. Het ligt volledig aan de reglementen, maar wij willen graag op deze voet door."

Red Bull-teambaas Christian Horner (midden) met zijn twee coureurs Max Verstappen en Alexander Albon tijdens een persmoment. (Foto: ANP)